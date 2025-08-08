Đồng Nai: Cao tốc trên cao được đề xuất đầu tư hơn 16.000 tỷ

Ngày 7/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để thúc đẩy tiến độ dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51.

Tuyến Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11. Ảnh: Văn Dũng

Tuyến đường trên cao có chiều dài khoảng 5,5km, bắt đầu từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sở Tài chính cho biết, Dự án được đề xuất với hai phương án tài chính đang được xem xét:

Phương án 1: Tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 30% (hơn 4.800 tỷ đồng) và vốn BOT chiếm gần 70% (hơn 11.200 tỷ đồng). Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 25 năm 3 tháng.

Phương án 2: Tổng mức đầu tư gần 16.600 tỷ đồng, toàn bộ là vốn BOT. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 26 năm 9 tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã đề nghị liên danh nhà đầu tư và các sở, ngành liên quan cung cấp thêm hồ sơ, đánh giá rõ hơn về hiệu quả kinh tế, xã hội và mỹ quan đô thị của dự án.

Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, so sánh hiệu quả của phương án đường trên cao với phương án xây dựng hai nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11 để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai các công việc liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư dự án.