Đồng Nai: Bệnh viện Nhi đồng phấn đấu đạt mục tiêu "bệnh viện thông minh"

Định hướng phát triển mới,Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai hướng tới mô hình bệnh viện thông minh,đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh.

Huyền Hương
11.jpg
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Ảnh: Hạnh Dung)

Tại buổi làm việc với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên chiều 18/8, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai báo cáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, trong đó có kỹ thuật nội soi phế quản, đồng thời vận động được 2,6 tỷ đồng từ mạnh thường quân để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 92%.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 tuyến tỉnh, với đội ngũ 750 cán bộ, nhân viên, 10 phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 400.000 lượt bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên đã đưa ra những định hướng quan trọng cho bệnh viện trong những tháng cuối năm. Theo đó, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu và lấy sự hài lòng của bệnh nhân làm thước đo phát triển.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện:

  • Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế có khoa nhi trên địa bàn.
  • Tiếp tục có kế hoạch thu hút, đào tạo và giữ chân đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.
  • Phát huy tối đa nguồn nhân lực tại chỗ, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.
  • Tăng cường truyền thông để mỗi cán bộ, nhân viên trở thành "đại sứ" lan tỏa hình ảnh thân thiện và chuyên nghiệp của bệnh viện đến cộng đồng.
