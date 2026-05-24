Đồng hồ 200 triệu gây sốc với công nghệ in 3D tương lai

Chiếc Parivas Exo.1 đang khiến giới mê đồng hồ choáng váng khi lần đầu tiên công nghệ in 3D tạo ra thiết kế mà bàn tay con người không thể chế tác.

Một startup mang tên Parivas vừa khiến giới công nghệ và đồng hồ xa xỉ dậy sóng khi ra mắt mẫu Exo.1 có giá gần 200 triệu đồng, sở hữu cấu trúc được in 3D hoàn toàn bằng kim loại theo tiêu chuẩn hàng không vũ trụ, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành chế tác đồng hồ cao cấp vốn gần như không thay đổi suốt hơn 500 năm qua.
Khác với các mẫu đồng hồ truyền thống phải lắp ráp từ hàng trăm chi tiết riêng biệt như vỏ, tai đeo hay viền bezel, Exo.1 được tạo thành từ một cấu trúc đơn khối duy nhất bằng công nghệ additive manufacturing, cho phép tạo ra những mạng lưới hình học phức tạp mà các máy CNC hay kỹ thuật thủ công cổ điển hoàn toàn bất lực trong việc tái hiện.
Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ nằm ở chỗ Parivas đã hoàn thiện thiết kế sản phẩm từ nhiều năm trước nhưng phải “ngồi chờ” công nghệ in 3D kim loại đủ chính xác, đủ tinh xảo và đủ ổn định để biến bản vẽ thành sản phẩm thật sự có thể đeo trên cổ tay, thay vì chỉ là nguyên mẫu trình diễn công nghệ như phần lớn dự án trước đây.
Toàn bộ bề mặt của Exo.1 còn được hoàn thiện bằng kỹ thuật Solar Dusted đặc biệt, tạo nên hiệu ứng phản chiếu ánh sáng khác nhau trên từng chiếc đồng hồ vì mỗi lớp bụi kim loại khi in đều mang cấu trúc riêng biệt, đồng nghĩa không tồn tại hai chiếc Exo.1 giống hệt nhau trên thị trường.
Ẩn bên trong lớp vỏ tương lai đó là bộ máy cơ Parivas Caliber P1001S phát triển từ nền tảng Sellita SW300-1SA skeleton automatic, được phủ rhodium và đạt chứng nhận Chronometer của Horological Society of New York với độ chính xác vượt tiêu chuẩn ISO 3159 vốn được xem là chuẩn mực của ngành đồng hồ cơ cao cấp toàn cầu.
Theo công bố, lô đầu tiên của Exo.1 chỉ giới hạn đúng 30 chiếc với giá bán 7.500 USD mỗi sản phẩm, tương đương khoảng 197 triệu đồng, đưa mẫu đồng hồ này cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng cao cấp của TAG Heuer hay Tudor nhưng lại sở hữu ngôn ngữ thiết kế và công nghệ hoàn toàn khác biệt.
Giới phân tích cho rằng sự xuất hiện của Exo.1 phản ánh một xu hướng mới trong ngành đồng hồ xa xỉ, nơi khách hàng không còn chỉ tìm kiếm thương hiệu lâu đời mà bắt đầu quan tâm tới những sản phẩm sở hữu công nghệ chế tác độc nhất, đặc biệt trong bối cảnh các thương hiệu đồng hồ độc lập đang tăng trưởng mạnh còn nhiều “ông lớn” truyền thống lại chứng kiến doanh số chững lại.
Nếu tham vọng của Parivas thành công, Exo.1 có thể được nhớ đến như chiếc đồng hồ đầu tiên mở màn cho thời đại “additive watchmaking”, nơi các nhà thiết kế không còn bị giới hạn bởi công cụ chế tác, mà chính công nghệ phải thay đổi để chạy theo trí tưởng tượng của con người.
#đồng hồ cao cấp #in 3D kim loại #Parivas #Exo.1 #công nghệ mới

