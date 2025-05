Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh than

Bệnh than (anthrax) là một căn bệnh truyền nhiễm từ động vật do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra, có thể lây nhiễm cho động vật thông qua việc hít phải hoặc ăn phải thực phẩm bị nhiễm bệnh. Động vật bị nhiễm bệnh có thể chết đột ngột, thường có máu đen chảy ra từ các lỗ tự nhiên và không có hiện tượng co cứng tử thi. Con người có thể mắc bệnh qua vết thương hở hoặc do ăn phải thịt bị nhiễm bệnh chưa nấu chín, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị.