Hơn 700 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc

Theo báo cáo của Bộ Y, tổng số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết là hơn 24.000 ca, trong đó có hơn 9.800 lượt người phải nhập viện điều trị nội trú theo dõi và hơn 2.500 người chuyển viện.

Tổng số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 160 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh là 39 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Về tai nạn do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho biết, 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ ghi nhận 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, 48 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

Cần rửa thực phẩm sạch và phân loại chín sống để tách riêng phòng ngộ độc.

So với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 11%, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28,9%, số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn pháo nổ, pháo hoa giảm 24,2%, số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 50,5%.

Về số ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ ghi nhận 711 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu, trong đó có 444 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.