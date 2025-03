Hà Nội: Ca mắc tay chân miệng tăng nhanh

Ngày 14/3, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng.

Tính từ ngày 7/3 đến 12/3, trên địa bàn thành phố có thêm 64 ca mắc tay chân miệng. Như vậy, từ đầu năm 2025 đến ngày 12/3, Hà Nội đã ghi nhận 282 ca bệnh tại 29/30 quận, huyện, thị xã (trừ quận Long Biên). So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tay chân miệng tăng 1,5 lần, đã ghi nhận các ổ dịch tại trường mầm non, mẫu giáo và ổ dịch tại cộng đồng.

Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, CDC Hà Nội đã có văn bản đề nghị, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ghi nhận báo cáo đầy đủ các trường hợp đến khám tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, duy trì tần suất giám sát chủ động tại các bệnh viện được phân cấp (đảm bảo tối thiểu 2-3 lần/tuần).

Ảnh minh hoạ/Internet

Ngoài ra, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với màng lưới y tế trường học, đặc biệt là các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn, màng lưới cộng tác viên y tế - dân số để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại trường học và trong cộng đồng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định, đặc biệt tại các trường mầm non, mẫu giáo, khi có bệnh nhân.

Bên cạnh đó, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh đối với các trường hợp mắc bệnh có phân độ lâm sàng từ 2b trở lên hoặc các trường hợp bệnh nhân trong ổ dịch. Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh tay chân miệng để nâng cao nhận thức của người dân, cha mẹ học sinh.

Theo CDC Hà Nội, thời điểm nồm ẩm như hiện nay bắt đầu “vào mùa” của dịch bệnh tay chân miệng. Điều đáng nói, khi trẻ mắc bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, kịp thời sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

“Hiện, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh nên bố mẹ cần chủ động thực hiện tốt 6 biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả đối với trẻ, gồm: Vệ sinh tay, chân sạch sẽ với xà phòng; thực hiện tốt vệ sinh ăn uống; vệ sinh đồ chơi, đồ dùng; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh; sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh”, CDC Hà Nội khuyến cáo.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra với biểu hiện đặc trưng là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phỏng nước. Các nốt phỏng nước này xuất hiện tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và bên trong miệng của trẻ, đầu gối và mông.

Hầu hết các ca bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, bệnh diễn biến nhanh, chỉ nửa ngày đã chuyển sang cấp độ nặng hơn, làm tăng nguy cơ suy hô hấp và biến chứng.

Việc phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Trẻ bệnh được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện và điều trị quá chậm.

Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc tay chân miệng là tình trạng loét miệng. Vị trị loét nhiều nhất là vùng hầu họng (gần lưỡi gà), đôi khi xuất hiện ở niêm mạc má, môi hoặc lưỡi…

Có trẻ có thể bị sốt nhẹ, nhiệt độ thường từ 37,5 độ C - 38 độ C. Tuy nhiên, có trẻ bị sốt cao trên 39 độ C liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ bị tay chân miệng đã nghiêm trọng, cần đến ngay các cơ sở y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những bệnh nhiễm virus cấp tính như tay chân miệng, tình trạng chuyển độ có thể tiến triển rất nhanh, gây biến chứng nguy hiểm tới tính mạng.

Phụ huynh không nên chủ quan khi thấy con có các biểu hiện như lên mụn nước, bọng nước ở niêm mạc miệng, bàn chân, bàn tay, mông, gối; hoặc những dấu hiệu như sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, quấy khóc vô cớ, nôn nhiều, giật mình nhiều, run, yếu chi.

Ngay cả khi trẻ đã được khám, có chẩn đoán theo dõi bệnh mức độ nhẹ, được kê đơn điều trị ngoại trú, cha mẹ cũng c ần theo dõi sát .

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế tái khám để được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể dẫn đến các di chứng thần kinh, tim mạch, thậm chí tử vong.