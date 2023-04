Body mũm mĩm, mỹ nhân tỏa sáng vì thứ nhiều chị em không có

Rebecca Liu là mỹ nhân khá nổi trên mạng xã hội. Cô nàng là người gốc Hoa, sinh sống và học tập tại Mỹ. Được biết, cô từng tốt nghiệp Đại học Nam California. (Ảnh: IGNV) Trước khi trở thành fashion blogger, travel blogger được nhiều người biết đến, Rebecca Liu cũng giống hầu hết nữ sinh khác, lập tài khoản Instagram, Facebook để chia sẻ khoảnh khắc đời sống hàng ngày, theo dõi những người nổi tiếng mà mình yêu thích. Thật may, những bức hình của Rebecca Liu thu hút nhiều sự chú ý, khiến cô nàng ngày càng nổi tiếng. Tính đến nay, chỉ tính riêng trang Instagram của cô nàng có tới hơn 46,3 ngàn người theo dõi. So với các ngôi sao nổi tiếng, lượng theo dõi này còn khiêm tốn song nó khá ấn tượng với một người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Điều đáng bàn, Rebecca Liu không sở hữu thân hình chuẩn mẫu, thậm chí vóc dáng mũm mĩm, song không thể phủ nhận sức hút ngoại hình cô nàng. Được biết, Rebecca Liu cao 1m74, cân nặng có phần quá khổ song bù lại tỷ lệ cơ thể của hot girl rất được đánh giá cao. Đặc biệt, phong thái tự tin là điểm nhấn giúp cô nàng tỏa sáng, tạo nên sự khác biệt giữa “rừng” người đẹp. Sở hữu thân hình nở nang, đường cong các vòng quyến rũ, Rebecca Liu luôn biết cách phối đồ nhằm tôn lên lợi thế hình thể, che chắn những khuyết điểm. Chẳng hạn, Rebecca Liu luôn chọn những trang phục màu sắc, họa tiết nổi bật hoặc chi tiết nhún bèo để che đi khuyết điểm cơ thể. Quần bơi cạp cao cũng là lựa chọn thường xuyên để không bị lộ bụng mà vẫn phô được đường cong nữ tính. Thi thoảng, Rebecca Liu sẽ "đổi gió" bằng kiểu áo tắm 1 mảnh, đơn sắc, với đường cắt xẻ làm điểm nhấn, kết hợp áo lưới cùng màu để tạo nên một tổng thể đồng nhất. Theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, sở hữu thân hình “phồn thực”, Rebecca được so sánh có nhiều điểm tương đồng với phong cách của “cô béo xinh nhất Hollywood” – Ariel Winter. Thậm chí, có người nhận xét vẻ đẹp của Rebecca Liu là hình mẫu của phụ nữ thời đại mới với đặc trưng quyến rũ, tự tin và phóng khoáng. Quả thực, sở hữu vóc dáng “vạn người mê” không phải là yếu tố duy nhất giúp chị em tỏa sáng. Nắm được lợi thế hình thể, tự tin, khí chất cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh đẹp. Mời độc giả xem thêm video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng. (Nguồn video: Yannews)

