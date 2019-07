Hé lộ mối tình đồng tính của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ

Rose Cleveland, người em gái của Tổng thống Mỹ Grover Cleveland, đã được người anh bổ nhiệm làm Đệ nhất Phu nhân Mỹ vào năm 1885. Người đứng đầu nước Mỹ khi đó đang sống độc thân, thực sự cần một người phụ nữ ở bên để đóng vai trò bà chủ Nhà Trắng. Và Rose là một lựa chọn hoàn hảo: thông minh, được giáo dục tốt và là một tác gia nhiều người ngưỡng mộ.



Bà cũng là một người đồng tính. Tất nhiên, thời điểm đó không ai hay biết điều này.

Rose Cleveland (phải), từng đóng vai trò Đệ nhất Phu nhân trước khi anh trai, Tổng thống Grover Cleveland kết hôn, và người tình đồng giới Evangeline Simpson (trái). Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Chỉ đến vài năm sau, khi Tổng thống Grover kết hôn với Frances Folsom vào năm 1886 và Rose kết thúc vai trò Đệ nhất Phu nhân, bà mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Evangeline Simpson, một phụ nữ goá giàu có, nổi tiếng với những hoạt động từ thiện cùng Hội Chữ thập đỏ Mỹ.

Cả hai viết cho nhau nhiều lời yêu thương trong thời gian phải sống xa cách: Rose ở New York còn Evangeline ở Massachusetts.

“Em là của tôi và tôi là của em, và chúng ta là một, cuộc sống của chúng ta từ nay là một. Chỉ có Chúa mới có thể ngăn cách chúng ta. Tôi dám nói điều này, cầu nguyện và sống với tình cảm đó. Tôi có liều lĩnh quá không, Eve, hãy nói cho tôi biết. Tôi đi ngủ đây, Eve, với những lá thư của em dưới gối”, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Rose Cleveland viết cho bạn gái.

Rose Cleveland (trái) và Evangeline Simpson Whipple viết thư tình cho nhau trong hàng thập kỷ. Đây là bức ảnh duy nhất được biết đến chụp họ cùng nhau. Ảnh: Hiệp hội Lịch sử Massachusetts.

Những bức thư tình được công bố

Những lá thư lãng mạn của Rose và Evangeline mới đây đã được công bố bởi Hiệp hội Lịch sử Minnesota trong một cuốn sách có tựa "Precious and Adored: The Love Letters of Rose Cleveland and Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918" (tạm dịch: “Quý giá và ngưỡng mộ: Những bức thư tình của Rose Cleveland và Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918).

Câu chuyện tình Rose và Evangeline đã tạo nên “một trong những mối tình ấn tượng nhất giữa hai người phụ nữ trong lịch sử nước Mỹ”, chuyên gia văn học và lịch sử LGBTQ Lilian Faderman viết trong lời tựa cuốn sách.

Việc tiết lộ chuyện tình Rose và Evangeline cũng nhấn mạnh một thực tế quan trọng đã không được nhắc đến trong lịch sử: đó là một người phụ nữ đồng tính đã từng đóng vai Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ.

Các sử gia tin rằng cặp đôi đã gặp gỡ lần đầu từ năm 1889 ở bang Florida, nơi hầu hết những người giàu có đến đây để nghỉ dưỡng. Nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ nảy nở qua những bức thư nồng cháy bốn năm sau đó.

“Hai người phụ nữ trao đổi thư từ khắp các tiểu bang và châu lục, thảo luận về công tác vận động quyên góp và nhân đạo của họ, cũng như thể hiện sự hấp dẫn, lãng mạn và quan hệ yêu đương của họ”, Tổng biên tập tờ MNHS Press (thuộc Hiệp hội Lịch sử Minnesota), Ann Regan giải thích.

Những bức thư đã vẽ lên một bức tranh về mối quan hệ của họ. Rose còn cố gắng để tìm một cái tên "danh chính ngôn thuận" cho mối quan hệ của họ, bà viết những điều như “Tôi không thể tìm được lời nào để nói về điều [tình cảm] đó”, hay “những ngôn từ thực chất sẽ không nói ra được”.

“Mối quan hệ này diễn ra trước khi có khái niệm về xu hướng tình dục theo cách mà chúng ta biết ngày nay”, nhà đồng biên tập cuốn sách Lizzie Ehrenhalt phát biểu với tờ Washington Post. “Đó thực sự là quyền đã được phát minh ra vào thời điểm họ viết thư cho nhau từ những năm 1890".

Mộ của Rose Cleveland và người tình đồng giới Evangeline Simpson Whipple nằm bên nhau ở Italy. Ảnh: Queer Places.