Doanh thu bất động sản “bùng nổ”, IJC lãi quý 3 gấp gần 3 lần

Nhờ doanh thu bất động sản tăng gần 34 lần, IJC ghi nhận 254 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2025, gấp gần 3 lần cùng kỳ và hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE:IJC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản tăng mạnh.

Trong quý 3, doanh thu thuần hợp nhất của IJC đạt gần 672 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu từ kinh doanh bất động sản lên tới hơn 549 tỷ đồng, gấp gần 34 lần, trở thành động lực tăng trưởng chính. Doanh thu từ bán vé cầu đường đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 8% và là nguồn thu lớn thứ hai của Công ty.

Bên cạnh đó, lãi từ công ty liên kết đạt 73 tỷ đồng, tăng 66%, tiếp tục đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng mạnh, lần lượt gấp 2 lần và 6 lần cùng kỳ, đạt hơn 15 tỷ đồng và gần 59 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng chủ yếu do phát sinh khoảng 49 tỷ đồng hoa hồng môi giới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Becamex IJC ghi nhận 997 tỷ đồng doanh thu, tăng 40%; lợi nhuận sau thuế 397 tỷ đồng, tăng 99%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 93% mục tiêu lợi nhuận năm (429 tỷ đồng).

Ảnh minh hoạ

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của IJC đạt 8.206 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần 4.200 tỷ đồng, chiếm phân nửa tổng tài sản và chủ yếu là chi phí dở dang tại các dự án nhà phố, biệt thự, chung cư và khu thương mại. Nợ phải trả hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ vay hơn 1.100 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm.

Becamex IJC có vốn điều lệ hơn 3.777 tỷ đồng, là công ty thành viên của Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HoSE:BCM) – đơn vị đang nắm giữ 49,76% vốn.

Các dự án trọng điểm của IJC tập trung tại Bình Dương, gồm khu nhà ở IJC Hòa Lợi (1.800 tỷ đồng), khu biệt thự Sunflower (1.265 tỷ đồng), khu nhà ở Sunflower II (3.000 tỷ đồng) và chung cư Aroma (1.580 tỷ đồng). Tổng Giám đốc Trịnh Thanh Hùng cho biết, trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án đã bán và đưa dự án Sunflower II vào kinh doanh.