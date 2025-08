Doanh thu âm do hàng bán bị trả lại, HQC vẫn lãi nhờ khoản lợi nhuận bất ngờ

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 với doanh thu thuần âm gần 11 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại lớn hơn doanh thu ghi nhận, dẫn đến lỗ gộp gần 18 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 22,01 tỷ đồng, tuy nhiên khoản giảm trừ doanh thu lên tới 32,85 tỷ đồng do khách hàng thanh lý trả hàng. Theo lý giải từ phía công ty, một số khách hàng không đủ khả năng thanh toán các đợt tiếp theo nên HQC chấp nhận thu hồi sản phẩm để bán lại cho khách khác với mức giá cao hơn.

Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 17,92 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi gộp 52,54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, HQC vẫn ghi nhận lãi ròng gần 4,9 tỷ đồng trong quý này, giảm 53,8% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp của khoản lợi nhuận khác gần 38 tỷ đồng – gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ – dù chi tiết chưa được công bố.

Doanh thu tài chính đạt gần 28,78 tỷ đồng, tăng 56,5%, chủ yếu từ lãi hợp tác đầu tư. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng nhẹ lên 37,19 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 79,1% còn 5,29 tỷ đồng. Đây là yếu tố hỗ trợ giúp HQC duy trì lợi nhuận dương bất chấp doanh thu chính sụt giảm.

Ảnh minh họa

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HQC ghi nhận doanh thu thuần hơn 38 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 10,06 tỷ đồng, giảm 34,9%. So với kế hoạch năm đề ra là 1.000 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lãi sau thuế, công ty mới thực hiện được 4% và 14,4% chỉ tiêu.

Về dòng tiền, hoạt động kinh doanh tiếp tục ghi nhận âm 10,9 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm hơn 1.050 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư dương 16,5 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm 14,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HQC đạt 9.875,9 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4.524,5 tỷ đồng, tương đương 45,8% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng lên 1.428,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án dở dang như: chung cư nhà ở xã hội thành phố Vàng (974 tỷ đồng), Hoàng Quân Plaza (145 tỷ đồng) và HQC Tân Hương (62 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ở mức 1.729,3 tỷ đồng, chiếm 32% vốn chủ sở hữu, trong đó nợ vay ngắn hạn là 575,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.153,5 tỷ đồng.