Lạ kỳ: Đại gia công nghệ thế giới lại dùng điện thoại bình dân thế này

Jeff Bezos là người sáng lập đồng thời là CEO của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon. Với số tài sản kếch xù của mình, hiện Jeff là tỷ phú giàu có nhất thế giới. Ảnh: Business Insider. Trong các bức ảnh được chụp, người ta thường xuyên thấy Jeff đeo chiếc đồng hồ Ulysse Nardin GMT Big Date. Chiếc đồng hồ này trị giá 7.700 USD. Ảnh: Jomashop. Mặc dù là CEO của tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ, Tim Cook lại được biết đến là một trong số những tỷ phú “bình dân” nhất giới công nghệ. Cook chỉ sử dụng “cây nhà lá vườn”, chiếc đồng hồ Apple Watch. Ảnh: pikspost.com. Chiếc đồng hồ mà Cook sử dụng có mức giá khá “lệch đũa” so với khối tài sản của ông. Phiên bản Apple Watch này có giá 249 USD. Ảnh: marketwatch.com. Bill Gates nổi tiếng là “tỷ phú hảo tâm nhất thế giới”. Không tiêu xài hoang phí, Gates cùng với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett dành phần lớn tài sản cho tổ chức từ thiện Giving Pledge. Ảnh: Two Broke Watch Snobs. Nhìn vào sự giàu có của Gates, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ông sở hữu những chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền như Rolex, Omega hay các hãng xa xỉ khác. Tuy nhiên, vị tỷ phú này lại chọn chiếc đồng hồ với mức giá bình dân của hãng Casio. Chiếc đồng hồ ông đang đeo có giá chỉ 50 USD. Ảnh: Deployant. Ngoài ra, cha đẻ của Microsoft còn sở hữu 1 chiếc đồng hồ cũ giá 10 USD, cũng của hãng Casio, đó là Illuminator W214H-1AV. Trong cuộc hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo, Bill Gates nói rằng: “Tôi chỉ đeo đồng hồ của thương hiệu Casio với giá khoảng 10 USD thôi”. Ảnh: theatlantic.com. Jack Ma, người đứng đầu tập đoàn Alibaba cũng lựa chọn cách sống giản dị như bao người bình thường khác. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Bloomberg, tỷ phú Trung Quốc nhấn mạnh: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là người giàu cả. Tôi chẳng có thứ gì giá trị bởi vì tôi rất ít khi tiêu tiền”. Ảnh: global.chinadaily.com.cn. Bức ảnh Jack Ma đeo trên tay chiếc đồng hồ của thương hiệu Carl F.Bucherer là bức ảnh hiếm hoi của ông đi kèm với phụ kiện. Chiếc đồng hồ Jack Ma sử dụng có tên đầy đủ là Carl F.Bucherer Adamavi. Tuy có vẻ bề ngoài khá bóng bẩy, chiếc đồng hồ này lại giản dị như chính người sở hữu nó khi chỉ có tính năng chỉ giờ, phút và có thêm kim giây trên mặt số. Nó có giá bán lẻ khoảng 6.000 USD (tương đương khoảng 136 triệu đồng). Ảnh: jomashop.com. Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Warren Buffett lại chọn lối sống giản dị và tiết kiệm. Nhà đầu tư huyền thoại này sống trong một ngôi nhà nhỏ được mua từ năm 1957 với giá trị 31.500 USD. Thậm chí, ông còn không sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: Omaha World-Herald. Tuy nổi tiếng là một người giản dị, không tiêu xài hoang phí, nhà tiên tri xứ Omaha này lại là một “fan hâm mộ cuồng nhiệt” của Rolex. Theo Warren Buffett, đây là một thương hiệu tuyệt vời mà ông sẽ sẵn sàng vung tiền để mua những chiếc đồng hồ mà ông thích. Buffett đã từng “mạnh tay” chi đến 34.050 USD cho chiếc Rolex Day Date President, chiếc đồng hồ được mạ vàng với thiết kế sang trọng. Ảnh: extouch.com. Mark Fields là Chủ tịch kiêm CEO của Ford Motor, một trong những công ty sản xuất ôtô lớn nhất thế giới. Những mẫu xe của Ford xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, hãng xe Ford cũng chiếm được cảm tình lớn từ khách hàng khi có khá nhiều người sử dụng hãng xe này. Chiếc đồng hồ mà Mark Fields sử dụng là một phiên bản Jaeger LeCoultre Master Reserve de Marche với giá bán lẻ 9.350 USD. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này đã bị ngừng bán. Ảnh: WatchUSeek forums. Doug McMillon là Chủ tịch kiêm CEO của Walmart International, công ty có số lượng nhân viên lớn nhất thế giới với 2,3 triệu người. Chiếc đồng hồ mà Doug McMillon sở hữu là phiên bản Citizen Skyhawk A-T JY0000-53E trị giá 479 USD. Ảnh: Theo & Harris. CEO của Bloomberg, Michael Bloomberg cũng là tuýp người ưa chuộng “hàng bình dân”. Theo nhận định của các chuyên gia tại công ty đồng hồ Crown & Caliber, chiếc đồng hồ nhãn hiệu Victorinox mà thị trưởng thành phố New York đang sử dụng có giá bán lẻ chỉ khoảng 130 USD. Ảnh: dailystormer.name. Dara Khosrowshahi là giám đốc điều hành của Uber, công ty start-up nổi tiếng bậc nhất thế giới. Trước đây, Khosrowshahi là CEO của Expedia, một công ty sách trực tuyến. Năm 2016, ông là một trong những CEO công nghệ được trả lương cao nhất với số tiền kiếm được khoảng 96 triệu USD, theo Forbes. Khosrowshahi ưa thích đồng hồ mang phong cách thể thao và có tính cổ điển như Chopard Mille Miglia 16/8997. Được biết, một chiếc có mẫu mã tương tự được rao bán với giá 4.100 USD, trong khi giá bán lẻ của nó lên tới 6.970 USD. Ảnh: CEOWORLD magazine. Satya Nadella được bổ nhiệm làm CEO của Microsoft vào năm 2014 khi ông 46 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm CEO, ông từng giữ chức phó chủ tịch Tập đoàn Cloud and Enterprise, một tập đoàn chuyên sản xuất máy tính. Ảnh: Latest Articles - The Information. Theo Crown & Calibre, Nadella đang sử dụng chiếc đồng hồ Breitling Colt Automatic. Một phiên bản cũ hơn của chiếc đồng hồ này đã được bán trên eBay với mức giá gần 2.400 USD, trong khi giá bán lẻ của nó là 3.025 USD. Ảnh: Business Insider. Jeff Weiner giữ chức vụ là CEO của LinkedIn từ năm 2009. Công ty này đã được Microsoft mua lại với giá 26,2 tỷ USD vào năm 2016. Đồng hồ của vị CEO này là chiếc Audemars Piguet Royal Oak. Nó được bán lẻ với giá 17.800 USD. Ảnh: VOX. Indra Nooyi, cựu CEO của PepsiCo, là một trong những nữ giám đốc điều hành nổi tiếng nhất thế giới với gần 20 năm lãnh đạo tập đoàn này. Năm 2014, Nooyi đã góp mặt vào danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới ở vị trí thứ 13, theo Forbes. Sau khi rời khỏi PepsiCo, bà đã tham gia vào ban giám đốc của Amazon. Đồng hồ của Nooyi sở hữu là Cartier Francaise. Được biết, chiếc đồng hồ này có giá 2.600 USD. Ảnh: Watchuseek Forums.

