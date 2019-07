"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố, người mua nhà vẫn yên tâm "ngủ ngon"

VKSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đối với ông Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”. Luật sư Giang Hồng Thanh trao đổi về tình huống pháp lý khi ông Thản bị khởi tố.

VKSND TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đối với bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes (do bị can Lê Thanh Thản làm Tổng giám đốc), với sai phạm trong xây dựng dự án nhà ở CT6, tại khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Ông Lê Thanh Thản

Trong dự án, có tòa nhà được xây dựng không có giấy phép, không có hồ sơ thiết kế và đã bán hết cho khách hàng. Để tạo niềm tin, công ty Bemes thông tin sai lệch đến khách hàng rằng, những căn hộ này có đủ giấy tờ pháp lý. Vì vậy, khách hàng đã tin tưởng đặt tiền mua nhà.



Bản thân các hợp đồng của công ty ký với khách hàng cũng nêu rõ những căn hộ này có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở (sổ đỏ).

Nhưng đến nay, người mua nhà vẫn chưa được cấp sổ đỏ, do không đủ điều kiện pháp lý để cơ quan chức năng cấp.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng: Theo quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự 2015, lừa dối khách hàng là hành vi cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội có thể phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù nếu thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.

Tội danh này đã được quy định từ khá lâu chứ không phải bây giờ mới có. Tại bộ luật Hình sự 1985, tội Lừa dối khách hàng nằm tại điều 170.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít trường hợp lừa dối khách hàng bị xử lý hình sự, dù chúng ta có thể thấy hành vi này xảy ra khá phổ biến. Đây là trường hợp hiếm hoi người có hành vi này bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vẫn theo luật sư Thanh, người vi phạm ngoài bị phạt tù còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trong vụ việc ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng", có thể khẳng định, những người mua nhà tại các dự án do doanh nghiệp của ông Thản đầu tư không bị ảnh hưởng trong quá trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở đối với những căn hộ mà họ đã mua.