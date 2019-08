VinaPhone Plus tri ân Hội viên nhân ngày truyền thống ngành Bưu điện và Quốc khánh

(Kiến Thức) -Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Bưu điện 15/08 và Quốc khánh 02/09, VinaPhone Plus tặng đến 20% điểm thưởng đổi quà, áp dụng cho hàng loạt quà tặng giá trị và hữu ích được Hội viên yêu thích.

Ưu đãi này nằm trong chuỗi chương trình tri ân của nhà mạng từ ngày 15/08 đến hết ngày 05/09/2019, Hội viên VinaPhone Plus hạng Bạc trở lên chỉ cần truy cập cổng quà tặng Online (website https://vinaphoneplus.com.vn, ứng dụng VinaPhone Plus), vào mục “Quà tặng” –> “ Ưu đãi 15/08 & Quốc khánh 02/09”, Hội viên sẽ được tặng ngay 15% - 20% điểm thưởng đổi quà. Các quà tặng được giảm điểm bao gồm nhiều vật phẩm thời trang, thiết bị gia dụng hữu ích, được khách hàng yêu thích như Túi xách, Ba lô, Ấm điện Lock&Lock, …Sau khi đổi điểm nhận quà thành công, quà tặng sẽ được VinaPhone Plus gửi đến tận nhà cho khách hàng.



Dành cho Hội viên cao cấp từ hạng Vàng trở lên, VinaPhone Plus đồng thời dành tặng ưu đãi phòng chờ Thương gia và Giảm phí chơi Golf đặc biệt hấp dẫn.Với ưu đãi Phòng chờ, Hội viênkhi đi công tác, du lịch sẽ được miễn phí đến 10 lần phòng chờ thương gia tại các sân bay lớn trong nước và đến 5 lần dịch vụ này tại hơn 1.170 phòng chờ sân bay quốc tế trên thế giới. Hội viên cao cấp của chương trình cũng sẽ được giảm 500.000đ phí chơi Golf tại các sân Golf lớn trên toàn quốc, áp dụng tới 15 lần trong 1 năm kể từ ngày 01/08/2019. Hơn nữa, Hội viên còn được giảm tới 15% tổng giá trị hóa đơn khi mua sắm tại một số Golf Shop thuộc chương trình. Để đặt lịch và nhận ưu đãi, Hội viên hãy gọi tới hotline 091.333.6633.

Bên cạnh chương trình tích cước đổi quà, VinaPhone Plus cũng thường xuyên bổ sung quà tặng, ưu đãi đặc quyền cho Hội viên nhân ngày sinh nhật cũng như các dịp lễ lớn. Qua đó, Hội viên sẽ luôn có thêm nhiều quyền lợi gia tăng khi gắn bó và đồng hành cùng nhà mạng.

VinaPhone Plus là chương trình chăm sóc khách hàng dành cho thuê bao VinaPhone cũng như tất cả khách hàng của VNPT sử dụng các dịch vụ khác như FiberVNN, MegaVNN, Truyền hình MyTV … Từ thẻ nạp/cước thanh toán hàng tháng, khách hàng sẽ được tích điểm, xét nâng hạng và đổi điểm lấy quà tặng là hiện vật có giá trị, voucher/e-voucher giảm giá hay các gói cước data/thoại/sms hấp dẫn...giúp cho Hội viên hưởng thêm nhiều lợi ích, tiết kiệm chi phí liên lạc của mình.

Thông tin chi tiết, khách hàng có thể gọi đến tổng đài 18001091, truy cập website https://vinaphoneplus.com.vn hoặc tải ứng dụng VinaPhone Plus tại: App Store | Google Play.