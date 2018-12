Tòm hiểu về ding dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

Tham gia buổi hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh, cô Trương Thị Đạt – Trưởng ban Hội người cao tuổi Quận 7 (62 tuổi) phấn khởi khi được hỏi về cảm nhận của mình:“Cô thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Mọi người tham gia chương trình được cân, đo huyết áp, đo loãng xương và tư vấn dinh dưỡng bởi các tư vấn viên rất nhiệt tình, vui vẻ. Cô xin thay mặt hội người cao tuổi Quận 7 gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo các đơn vị tổ chức và mong muốn nhận được sự quan tâm đến người cao tuổi để nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện cho người cao tuổi được tham gia các hoạt động dưỡng sinh văn hóa khác”

Chuỗi các hội thảo của Vinamilk tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi và tuyên truyền cho người cao tuổi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên cùng hàng Việt Nam”, đồng thời hưởng ứng chiến dịch Quốc Gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 – 2020.Các hoạt động hữu ích như đo loãng xương và các thông tin tư vấn chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi đã thu hút số lượng người tham gia lên tới gần3.000 người.Tham dự hội thảo có đội ngũ các bác sĩ uy tín tư vấn giúp người cao tuổi có nhiều thông tin hơn về chế độ dinh dưỡng của bản thân cũng như chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình. Cũng nhân dịp này, Vinamilk đã tổ chức lễ mừng thọ cho 48 người cao tuổi ở cả tp.HCM và Hà Nội.Trong buổi hội thảo, BS Chuyên khoa 1 – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Vân đã chia sẻ những đặc điểm của người cao tuổi, từ đó đưa ra chế độ dinh dưỡng và thực phẩm phù hợp. Đặc biệt, bác sĩ nhấn mạnh rằng hệ thống bảo vệ của người cao tuổi, hoạt động của các men và nội tiết tố bị suy giảm, hệ tiêu hóa kém do dạ dày co bóp kém, giảm trương lực, dịch dạ dày giảm và nhu động ruột giảm gây ra những triệu chứng như táo bón, đầy hơi, chán ăn. Tuy nhiên, tuổi tác không làm mất đi sự minh mẫn và sáng tạo của người cao tuổi. Ở Việt Nam và thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về các đài tài lĩnh vực do các nhà nghiên cứu, khoa học cao tuổi thực hiện.Chính vì vậy, để giúp người cao tuổi có thể duy trì một trí óc minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh thì nên thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý như ăn đủ nhu cầu cơ thể, lựa chọn thực phẩm có lợi, cách chế biến phù hợp, đảm bảo khẩu vị. Ngoài ra, bác sĩ còn nhấn mạnh việc chú trọng bổ sung các thực phẩm để tăng dưỡng chất cho cơ thể do cơ thể người cao tuổi đi vào giai đoạn hấp thu kém, dẫn tới thiếu các nhóm Vitamin A, D, E, K,.. và khoáng chất như canxi, sắt. Trong đó, sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai,… là sản phẩm được bác sĩ khuyến dùng bởi giàu canxi, đạm, vitamin, khoáng chất, ngoài ra đây là những sản phẩm dễ tiêu hóa và hấp thụ, giúp bù năng lượng và tăng dưỡng chất cho người sử dụng.