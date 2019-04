Lễ ký kết nhà tài trợ chính giải bóng đá cúp quốc gia Bamboo Airways 2019

Lễ ký kết được tổ chức tại Hội trường tầng 6, tòa nhà Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Hãng hàng không Bamboo Airways, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương.

Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF – Ông Trần Anh Tú và Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways – Bà Bùi Hải Huyền thực hiện lễ ký kết.

Cúp Quốc gia là sân chơi hấp dẫn, thú vị và nhiều bất ngờ tại hệ thống các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Giải đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông cả nước.

Giải đấu năm nay đánh dấu sự hợp tác giữa Công ty VPF và Hãng hàng không Bamboo Airways, với mong muốn phát triển và nâng tầm chất lượng cho Giải đấu Cúp Quốc gia 2019. Việc tài trợ chính cho Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2019 của Bamboo Airways là hoạt động nằm trong chiến lược đồng hành, hỗ trợ, phát triển nền thể thao nước nhà của Tập đoàn FLC nói chung và Bamboo Airways nói riêng.

Mùa giải 2019, Cúp Quốc gia có tên gọi Giải Bóng đá Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2019 (tên tiếng Anh: Bamboo Airways National Cup 2019). Giải khởi tranh từ cuối tháng 3/2019 và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2019 với sự tham dự của 26 đội bóng chuyên nghiệp khắp cả nước, bao gồm 14 CLB Vô địch Quốc gia và 12 CLB Hạng Nhất Quốc gia.

Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways đã diễn ra từ ngày 29-31/3 với 10 trận đấu loại trực tiếp hấp dẫn, so tài quyết liệt, bất ngờ. Kết quả các trận đấu vòng loại đã xác định có 10 đội bóng bước vào vòng sau, với tổng cộng 30 bàn thắng đã được ghi.

04 CLB Hạng Nhất Quốc gia đã làm nên bất ngờ và giành quyền đi tiếp gồm có: Bình Phước, XM Fico Tây Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thú vị nhất phải kể đến tân binh Hạng Nhất năm nay- CLB An Giang, sẽ góp mặt cùng với 12 đội bóng gồm: Becamex Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Dược Nam Hà Nam Định, Quảng Nam, Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, CLB Viettel. 8 cặp đấu của Vòng 1/8 Cúp QG Bamboo Airways 2019, dự kiến sẽ diễn ra từ 28 đến 30/6/2019.

Phó Chủ tịch thường trực Bamboo Airways - Ông Đặng Tất Thắng (phải) và Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF – Ông Trần Anh Tú (trái). Tấm vé tham dự AFC Cup, cùng cơ hội khẳng định vị thế đội bóng tại sân chơi quốc nội tạo nên sự hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt cao cho Giải đấu. Giải thưởng giành cho đội đoạt Cúp là 1.000.000.000 VND, đội về Nhì và hai đội đồng hạng Ba nhận tiền thưởng lần lượt là 500.000.000 VND và 200.000.000 VND/CLB. Để tăng thêm tính hấp dẫn, các đội thắng ở vòng loại, 1/8, tứ kết được thưởng tiền theo mức độ tăng dần là 10.000.000 VND – 20.000.000 VND – 30.000.000 VND.



Công tác truyền thông, truyền hình tại Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 tiếp tục được VPF quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng chuyên nghiệp để xây dựng, quảng bá và nâng cao hình ảnh cho các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước, mục tiêu 100% các trận đấu tại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 được truyền hình trực tiếp trên hệ thống các kênh sóng của Đài Truyền hình Cáp Việt Nam và tiếp tục phát triển trên hệ thống các kênh truyền hình internet, OTT.

"Công ty VPF tin rằng với việc hợp tác và đồng hành của Hãng hàng không Bamboo Airways, sự nỗ lực của các CLB, tình yêu của người hâm mộ khắp cả nước, sự đồng hành của giới truyền thông…, Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 sẽ gặt hái được nhiều thành công, đem đến nhiều điều mới mẻ cùng những trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn, sôi động và có chất lượng chuyên môn cao", Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF – Ông Trần Anh Tú kỳ vọng.

“Tự hào đồng hành với Công ty VPF tài trợ cho giải đấu danh giá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019, vượt trên những điều khoản cam kết trong hợp đồng, tôi tin rằng sự hợp tác giữa Bamboo Airways và VPF sẽ góp phần tạo bệ phóng vững chắc cho nền bóng đá chuyên nghiệp nước nhà ngày càng thăng hoa, tạo tiền đề cho quá trình khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, Phó Chủ tịch thường trực Bamboo Airways - ông Đặng Tất Thắng khẳng định.