Đón mùa trăng “giữ truyền thống, ấm tình thân” cùng tập đoàn Mường Thanh

Mong muốn mang tới cho khách hàng niềm vui của mùa lễ đoàn viên Trung thu, trước 1 tháng, hệ thống gần 60 khách sạn Mường Thanh trên cả nước và Lào đã tưng bừng trang hoàng đại sảnh. Năm nay, Tết Trung thu đến khi Tập đoàn Mường Thanh đang triển khai chiến dịch “Nói không với đồ nhựa – No Plastic For Green Life”. Các khách sạn được trang trí bằng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường như: Tre, nứa, giấy,.. Thông qua đó, giúp khách hàng hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường, đón một trung thu an lành và xanh sạch.



Các khách sạn Mường Thanh trang trí đón trung thu với nguyên vật liệu: Tre, nứa, giấy,..

Nhân dịp này, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Trung thu trong mắt con” là sân chơi cho các bé thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ, mơ ước… về tuổi thơ. Để khơi gợi lại những rung động trung thu xưa và tôn vinh giá trị của ngày lễ đoàn viên, Tập đoàn Mường Thanh ra mắt bộ ảnh “ Gọi trung thu về qua những mùa trăng”. Giữa cuộc sống vội vã của hiện đại, bộ ảnh tái hiện lại trung thu xưa ấm áp và trong veo qua những hoạt động: Làm mâm cỗ, làm lồng đèn, tô mặt nạ, rước đèn, phá cỗ…

Bộ ảnh gây cảm xúc nhờ tái hiện kí ức trung thu xưa.

Ngoài ý nghĩa là dịp Tết dành cho trẻ em, Trung Thu còn là dịp để gắn kết các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Việc bày tỏ tình cảm thông qua món quà trung thu thành một nét đẹp văn hóa khi nhà nhà trao nhau những hộp bánh. Hộp bánh trung thu của Tập đoàn Mường Thanh năm nay được thiết kế kết hợp khéo léo giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Sử dụng chất liệu giấy kraft – loại giấy có khả năng tái sinh. Nổi bật trên vỏ hộp là biểu tượng chú lân được mạ vàng đồng sang trọng.

Hộp bánh trung thu Mường Thanh sang trọng và tinh tế.

Một trong những giá trị cốt lõi của Tập đoàn Mường Thanh là các hoạt động nhân đạo, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tập đoàn Mường Thanh tham gia vào chương trình “Trăng rằm vùng cao”, tổ chức vào ngày 08/9/2019 (ngày 10/8 âm lịch, Chủ nhật). Tập đoàn đóng góp gửi 2.300 chiếc bánh trung thu tới các trẻ em ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Thông qua đó, Tập đoàn Mường Thanh mong muốn sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi trong cuộc sống của trẻ em vùng cao, biên giới.

Nhân dịp trung thu, các khách sạn Mường Thanh triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn: Mường Thanh Holiday Mộc Châu - ĐẠI TIỆC TRĂNG RẰM Cùng phá mâm cỗ siêu to khổng lồ với các loại bánh ngọt, chè, thạch, trái cây.. .và đồ uống đặc sắc Cùng thưởng thức màn múa lân, ảo thuật độc đáo, văn nghệ hấp dẫn, trò chơi vui nhộn. Duy nhất 19h00 ngày 13/09/2019 Vé trẻ em: 150,000 VND. Vé người lớn: 180,000 VND