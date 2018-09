Chơi Trung thu ở resort 5 sao có gì lạ?

Đón Trung thu theo cách mới

Nếu như trước đây, tục lệ đón Trung thu thường đơn giản là cả nhà quây quần bên mâm cỗ trông trăng hoặc bố mẹ mua tặng con những món đồ chơi thì ngày nay, nhiều gia đình đón ngày Tết này theo cách mới mẻ và ý nghĩa hơn.

Theo xu hướng đề cao những yếu tố tinh thần, ngày càng có nhiều gia đình Việt lên kế hoạch đi du lịch, dã ngoại cùng với người thân trong mùa Trung thu. Một kỳ nghỉ ngắn ngày sẽ là khoảng thời gian quan trọng cho các thành viên trong gia đình sum họp, gắn kết yêu thương.

Ngày càng nhiều gia đình chọn các khu du lịch, khách sạn là điểm lý tưởng đón Tết Trung thu (Ảnh sưu tầm).

Nắm bắt tâm lý đó, nhiều khách sạn, resort 4-5 sao đã sớm đầu tư trang trí không gian hoành tráng mô phỏng các câu chuyện cổ tích, dựng phố đèn lồng, đèn kéo quân, tổ chức chuỗi hoạt động vui nhộn… để du khách được tận hưởng một kỳ nghỉ Tết Trung thu trọn vẹn.

"Năm ngoái, gia đình tôi đã thử đưa các con đón Trung thu tại một khu du lịch sinh thái gần Hà Nội. Các con không những được thưởng thức mâm cỗ trông trăng lớn bày biện đẹp mắt ngoài trời mà còn được tham gia nhiều hoạt động lý thú như thả đèn hoa đăng, thi vẽ, thi hát, thi nhảy hay thi kể chuyện về Hằng Nga, chú Cuội... Năm nay, cả gia đình đã thu xếp thời gian để tiếp tục đón Trung thu theo cách này bởi các con vẫn nhớ mãi không quên kỳ nghỉ năm ngoái", chị Hồng Anh, một chuyên viên kinh doanh tại Hà Nội cho biết.

Điểm hẹn đoàn viên cho gia đình

Nằm cách thủ đô không xa, FLC Luxury Resort Vinh Phuc là một trong những địa điểm rất được yêu thích của du khách Hà Nội cũng như toàn khu vực miền Bắc nói chung.

Ngay tại thời điểm này, không khí Trung thu dường như đã hiện diện khắp nơi ở khu quần thể nghỉ dưỡng tràn ngập màu xanh này. Hàng trăm chiếc đèn lồng muôn màu treo dọc từ cổng vào đến quần thể, kết hợp với khu trang trí sống động mô phỏng sự tích chị Hằng - chú Cuội dự kiến sẽ là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn của du khách khi đến đây.

Không chỉ rực rỡ bởi không gian lễ hội, tại FLC Vĩnh Phúc, các em nhỏ và bố mẹ sẽ được hòa cùng chuỗi hoạt động phong phú đan xen giữa truyền thống và hiện đại như: ô ăn quan, kéo co, trang trí mặt nạ, làm lồng đèn trung thu, làm bánh trung thu, chụp ảnh cùng chị Hằng…

Ngoài ra, những món ăn đậm hương vị truyền thống của vùng miền Bắc Bộ tại Chợ quê cho đến bữa tiệc BBQ thượng hạng ngoài trời với chủ đề “Cocktail cho người lớn - Mocktail cho các bé” cũng đang chờ đợi các gia đình khám phá và thưởng thức.

FLC Vĩnh Phúc, điểm hẹn cho kỳ nghỉ gia đình mùa Trung thu

Trong khi đó, tại một quần thể du lịch khác cùng chung hệ thống nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC là FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, chương trình Trung thu lại được chọn tổ chức tại một địa điểm khá đặc biệt là bãi biển với chủ đề "Fly me to the moon".

Vào đêm hội chính, cả gia đình sẽ được hòa mình trong không gian đèn hoa đăng lung linh huyền ảo ven biển. Ngắm trăng tròn vành vạnh giữa đại dương mênh mang và thưởng thức chương trình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc trong những cơn gió mát lành của biển cả... sẽ là trải nghiệm khó quên cho bất cứ du khách nào tại đây.

Sau các hoạt động sôi động, cả gia đình có thể thư giãn thưởng thức nhiều món ăn ngon đặc sắc vùng miền cho đến những món Á – Âu phong phú tại khu vực Chợ đêm bên bờ biển Nhơn Lý - một không gian ẩm thực khá nổi tiếng tại FLC Quy Nhơn.

Thiên đường nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn lung linh, huyền ảo.

Đại diện quản lý các khu nghỉ của Tập đoàn FLC cho biết, những hoạt động vui chơi này không chỉ làm phong phú thêm chuỗi dịch vụ cho hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của FLC mà còn là dịp để các bậc cha mẹ giúp con mình hiểu được văn hóa Tết Trung thu một cách trực quan, thiết thực, đồng thời mang lại giây phút đoàn viên, gắn kết tình yêu thương gia đình sau những ngày bận rộn.

Sở hữu hệ thống khách sạn, villa cao cấp thiết kế theo không gian mở gần gũi thiên nhiên và hàng loạt dịch vụ tiện ích chất lượng chuẩn quốc tế, hệ thống quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC đang là lựa chọn lý tưởng cho những kỳ nghỉ gia đình ý nghĩa lưu dấu kỷ niệm mãi theo thời gian.