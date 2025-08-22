Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi, các doanh nghiệp địa ốc đang bước vào một “cuộc đua huy động vốn” mạnh mẽ chưa từng có. Hàng loạt công ty công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu với mục tiêu huy động hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án mới. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác chọn giải pháp M&A, thậm chí bán bớt tài sản để tăng thanh khoản.

Kiếm vốn để làm dự án

Trong tháng 8/2025, Đất Xanh Group (mã chứng khoán: DXG) đã phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu với mức giá 18.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.739 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được đầu tư vào dự án khu chung cư cao tầng thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview) tại TP.HCM.

Còn DIC Group (mã chứng khoán: DIG) cũng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 1.800 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho giai đoạn 3 khu phức hợp Cap Saint Jacques và dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh; phần còn lại là 600 tỷ đồng sẽ dùng để mua lại trái phiếu DIG12301.

Vào cuối tháng 6/2025, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) đã công bố kế hoạch phát hành hơn 193,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về khoảng 1.936 tỷ đồng. Riêng 1.736 tỷ đồng sẽ dành để triển khai giai đoạn 2 dự án trọng điểm Vườn Vua Resort & Villas tại Phú Thọ.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) cũng gia nhập đường đua huy động vốn, với kế hoạch chào bán hơn 16 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến lần phát hành này thu về gần 162 tỷ đồng. Khoản vốn này sẽ bổ sung cho dự án nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) dự kiến chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 trong giai đoạn từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2025, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành, TCH có thể thu về hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó 1.200 tỷ đồng sẽ rót vào dự án Hoàng Huy Green River và hơn 800 tỷ cho dự án Hoàng Huy Commerce – tòa H2.

Đa dạng hình thức huy động vốn

Bên cạnh phát hành cổ phiếu, thị trường trái phiếu cũng nóng trở lại. Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh đã phát hành ra thị trường trong nước 6.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, thời gian đáo hạn rơi vào tháng 8/2031. Lãi suất trái phiếu ở mức 9,2%/năm.

Trong tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO phát hành thành công 50.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mang về 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn vào 25/12/2026. Trái phiếu có lãi suất 9%/năm.

Trước đó, Bất động sản TCO cũng huy động thành công 3.000 tỷ đồng qua trái phiếu riêng lẻ hồi tháng 4/2025 và 2.500 tỷ đồng vào ngày cuối cùng của năm 2024. Cả hai đợt phát hành này đều có kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bất động sản cũng phát hành trái phiếu là AAC Việt Nam; Bất động sản và Xây dựng Song Phương; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú; Tập đoàn Vingroup…

Một số doanh nghiệp khác lại phải “cắt máu” chính mình để thu tiền về. Đơn cử, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam (CTX Holdings) đã chuyển nhượng dự án Constrexim Complex cho một ông lớn bất động sản khác. Đáng chú ý, Constrexim Complex có vị trí rất đắc địa, nằm ngay ngã tư Mai Dịch với 3 mặt tiền là đường Vành đai 3, Xuân Thuỷ và Trần Quốc Vượng.

Còn Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) tiếp tục chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con và mảng dịch vụ khác. Riêng dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đã có đối tác nhận chuyển nhượng 80% cổ phần dự án này.

Vốn FDI chảy mạnh vào bất động sản

Theo Chứng khoán MBS ngoài tín dụng, các kênh huy động vốn cho bất động sản có những tín hiệu tích cực hơn. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang các kênh vốn khác để phát triển dự án, có thể kể đến như phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu, hoặc thực hiện các hoạt động M&A.

Còn kênh trái phiếu đã xuất hiện một vài tín hiệu tích cực trở lại đối với ngành bất động sản, khi tâm lý thị trường dần ổn định hơn sau khi xử lý các sai phạm liên quan. Bên cạnh việc phát hành mới, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng diễn ra tích cực giúp phần nào giảm áp lực đáo hạn trong giai đoạn 2025 - 2026.

Cục Thống Kê, Bộ Tài Chính cũng đã công bố báo cáo vừa qua cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025 tổng vốn FDI đăng ký đã đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì vị trí hút vốn thứ hai với 4,95 tỷ USD, chiếm 24,7%.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, mặc dù đối mặt với những bất ổn toàn cầu và căng thẳng thương mại, Việt Nam vẫn kiên định thúc đẩy cải cách cơ cấu và nỗ lực thu hút đầu tư. Dù còn nhiều thách thức, dòng vốn FDI ổn định cùng với đà phát triển hạ tầng cho thấy tín hiệu lạc quan thận trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội

Trước lo ngại về thuế quan từ phía Mỹ, Việt Nam đã tích cực đàm phán nhằm thu hẹp khác biệt và đề xuất cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mỹ. Đồng thời, Việt Nam cũng đang siết chặt kiểm soát đối với hàng giả và hàng hóa quá cảnh.

Hơn nữa, Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại với các đối tác chiến lược khác, tận dụng cơ hội này để tái cơ cấu nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và tăng cường hội nhập quốc tế.

Mặc dù thuế quan từ Mỹ gây lo ngại ngắn hạn cho bất động sản công nghiệp, song Việt Nam được kỳ vọng vẫn sẽ là điểm đến đầu tư hàng đầu nhờ lực lượng lao động, chi phí thấp, vị trí chiến lược và các chính sách thu hút FDI.

Bất động sản công nghiệp vẫn là một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế về lao động, chi phí và vị trí chiến lược. Bất chấp lo ngại về các rào cản thương mại với Mỹ, Việt Nam vẫn giữ vững vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó ở phân khúc nhà ở, xu hướng phát triển vùng ven tiếp tục chiếm ưu thế với các dự án quy mô lớn được khởi động.

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận nhiều hoạt động M&A bất động sản, với loạt thương vụ do các nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt. Những thương vụ này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đồng thời cho thấy sự nổi lên của các dòng vốn từ Mỹ và châu Âu là các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và thường đầu tư dài hạn.