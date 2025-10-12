Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân.

Sáng 12/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TPHCM).

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TPHCM và là người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có chuyến tham quan trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo lịch trình, đoàn đại biểu sẽ chia thành các tổ để đi tham quan trụ sở chính Tòa nhà VNG Campus; Bảo tàng Lịch sử TPHCM; thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; Khu công nghiệp Becamex Bình Dương; Trung tâm hội nghị triển lãm phường Bình Dương.