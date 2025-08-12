Digiworld phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP, giá bằng 22% thị giá

DGW dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, thấp hơn 78% thị giá, giữa lúc lợi nhuận nửa đầu 2025 tăng 24,3% và hoàn thành 43% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld, HoSE: DGW) vừa thông qua nghị quyết phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu DGW kết phiên ngày 11/8 ở mức 47.300 đồng/cp, tức thấp hơn khoảng 78% so với thị giá.

Đối tượng phát hành gồm thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Digiworld cùng các công ty con. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Digiworld sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.213,2 tỷ đồng.

Theo danh sách công bố, có 92 cán bộ nhân viên được phân bổ cổ phiếu ESOP đợt này. Người nhận nhiều nhất là ông Đặng Kiên Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – với 180.000 cổ phiếu.

6 tháng đầu năm: Doanh thu và lợi nhuận đều tăng hai chữ số

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.731 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 118,6 tỷ đồng, tăng 35%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 11.251 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 225 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm (523 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Digiworld đạt gần 8.345 tỷ đồng, giảm nhẹ 155,4 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn 3.515 tỷ đồng, tương đương 42,1% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 1.149 tỷ đồng, chiếm 13,8%.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 5.222 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 2.865 tỷ đồng, chiếm 54,9% tổng nợ phải trả.

Đặt mục tiêu “nhiều tỷ USD” và tăng trưởng bền vững

Tại một sự kiện nội bộ gần đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Digiworld – ông Đoàn Hồng Việt – chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của công ty. Sau khi quay lại mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025, Digiworld tiếp tục đặt tham vọng trở thành doanh nghiệp "nhiều tỷ USD" trong tương lai, bao gồm doanh thu hoặc vốn hóa thị trường.

Ông Việt cho biết, sau 10 năm niêm yết, cổ đông Digiworld đã thu về giá trị gấp 8 lần thông qua cổ tức tiền mặt và tăng giá cổ phiếu. Doanh thu tăng gấp 6 lần, lợi nhuận ròng gấp 5 lần, và vốn hóa tăng 7 lần so với thời điểm lên sàn. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trung bình 21%, trong khi doanh thu bình quân trên mỗi lao động gấp 3 lần.

Từ khi niêm yết, công ty đã dùng 27% lợi nhuận để chia cổ tức tiền mặt, với tổng giá trị khoảng 700 tỷ đồng, và chưa thực hiện bất kỳ đợt huy động vốn nào từ nhà đầu tư.

Chiến lược đến 2030: Mở rộng ngành hàng và M&A

Trong giai đoạn đến năm 2030, Digiworld đặt mục tiêu phân phối thêm trên 45 thương hiệu, mở rộng hơn 3 đối tác toàn cầu và bổ sung ít nhất 2 ngành hàng mới mỗi năm. Bên cạnh đó, công ty dự kiến thực hiện hơn 5 thương vụ mua bán – sáp nhập (M&A), ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ có khả năng kiểm soát được.

Một trong các hướng đi mới được cân nhắc là tham gia vào lĩnh vực phân phối xe. Đại diện Xiaomi – đối tác lớn của Digiworld – tiết lộ khả năng ra mắt xe điện toàn cầu từ năm 2027.

Trong giai đoạn 2025–2030, Digiworld kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 15–25%, biên lãi gộp đạt mức 10%, và duy trì ROE trên 15%. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (D/E) được định hướng giữ dưới 1 lần.

Về phân phối lợi nhuận, công ty lên kế hoạch dành khoảng 60% để đầu tư mở rộng và M&A, 40% còn lại sẽ dùng để trả cổ tức tiền mặt.