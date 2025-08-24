Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu công ty lọc hóa dầu lớn nhất sàn?

Cổ phiếu BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng hơn 70% trong vòng một tháng qua, lên mức cao nhất lịch sử.

Theo Minh Khánh/Znews
cpbsr-1.png
Giá cổ phiếu BSR đã tăng liền 6 phiên, phá mức đỉnh được thiết lập cách đây 3 năm. Ảnh: BSR.

Kể từ giữa tháng 7, cổ phiếu BSR của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn liên tục leo dốc, qua đó chấm dứt xu hướng đi ngang và giảm kéo dài suốt từ tháng 10/2024.

Chuỗi 6 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó có 4 phiên tăng trần, đã đưa thị giá BSR bứt phá mạnh mẽ và chính thức vượt mốc 31.000 đồng trong phiên 21/8. Đây là mức giá cao kỷ lục, đánh dấu bước ngoặt quan trọng về mặt giao dịch.

Cùng với đà tăng của giá cổ phiếu, vốn hóa thị trường của BSR cũng vọt lên hơn 92.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD, củng cố vị thế của doanh nghiệp lọc hóa dầu hàng đầu Việt Nam trên sàn chứng khoán.

Động lực từ kế hoạch chia thưởng và tăng vốn "khủng"

Nhịp tăng giá mạnh của BSR xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch chia thưởng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ quy mô lớn.

Theo đó, BSR đã thông báo chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng tỷ lệ chia thưởng lên tới 61,5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định là 27/8.

Nếu kế hoạch này được thông qua, vốn điều lệ của BSR dự kiến tăng thêm hơn 50.000 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty nhấn mạnh việc tăng vốn là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu tài chính cho các dự án lớn, trong đó quan trọng nhất là dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 1,26 tỷ USD, nhằm nâng công suất chế biến của nhà máy lên 171.000 thùng/ngày. Kế hoạch vận hành thương mại được đặt ra vào quý I/2028.

bsr-2.png
Cổ phiếu BSR vượt đỉnh trong phiên 21/8. Ảnh: TradingView.

Không chỉ tập trung vào vấn đề vốn, các động thái gần đây của BSR còn cho thấy doanh nghiệp đang triển khai một chiến lược phát triển toàn diện. Trọng tâm là 2 mũi nhọn: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Về sản phẩm, BSR đã ghi dấu ấn khi xuất bán thành công nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và lưu huỳnh dạng hạt. Đây không chỉ là thành tựu công nghệ mà còn hiện thực hóa cam kết phát triển năng lượng xanh, đồng thời tối ưu hóa giá trị từ các sản phẩm phụ trong quá trình lọc dầu.

Ở khía cạnh thị trường, lô hàng 420 m3 dầu DO xuất khẩu sang Lào đã mở ra hướng đi mới, khẳng định vai trò chủ lực của BSR trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp ổn định cho các thị trường lân cận. Bước đi này đồng thời củng cố chuỗi liên kết trong hệ sinh thái Petrovietnam, tạo nền tảng để BSR vươn xa hơn trong khu vực.

Kết quả kinh doanh khởi sắc, vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận năm

Cùng với diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán, nền tảng tài chính - kinh doanh của BSR cũng đang cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Trong quý II/2025, doanh nghiệp ghi nhận 36.772 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 51% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tốc độ tăng giá vốn hàng bán thấp hơn, lợi nhuận gộp của BSR đã tăng gấp đôi, đạt trên 1.030 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 40%, còn 445 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều gia tăng.

bsr-3.png

Dù vậy, nhờ đà tăng trưởng doanh thu cùng biên lợi nhuận cải thiện, BSR vẫn báo lãi sau thuế gần 847 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất trong vòng 5 quý gần nhất.

Theo lý giải từ ban lãnh đạo, kết quả này đến từ 2 yếu tố chính. Thứ nhất, giá dầu thô trong quý II tăng nhẹ, từ mức bình quân 67,79 USD/thùng trong tháng 4 lên 71,46 USD/thùng trong tháng 6. Trái lại, cùng kỳ 2024, giá dầu lao dốc mạnh từ 90,15 USD xuống 82,61 USD/thùng, khiến biên lợi nhuận ngành lọc hóa dầu chịu áp lực lớn.

Thứ hai, sản lượng tiêu thụ trong quý II cao hơn hẳn nhờ hoạt động sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất diễn ra ổn định, trong khi cùng kỳ năm ngoái nhà máy còn thực hiện bảo dưỡng tổng thể khiến sản lượng sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSR ghi nhận 68.667 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.246 tỷ đồng, giảm gần 34% do kết quả quý I khá thấp.

Dù vậy, tính đến hết quý II, doanh nghiệp đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và vượt xa kỳ vọng lợi nhuận cả năm với mức thực hiện 166% chỉ tiêu.

#Cổ phiếu BSR #Lọc hóa dầu Bình Sơn #Tăng trưởng cổ phiếu #Vốn hóa thị trường #Chia thưởng cổ phiếu #Dự án mở rộng nhà máy Dung Quất

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Gói cải tạo mạng lưới cấp nước đường số 17 về tay Công ty Đức Lộc

Gói thầu cải tạo hệ thống cấp nước tại quận 7 cũ, có 3 nhà thầu cạnh tranh, trong đó, Công ty Đức Lộc đã xuất sắc trúng gói thầu, với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 15/5/2025, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ban hành Quyết định số 166/QĐ-CNNB phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cải tạo mạng lưới cấp nước (MLCN) tại các hẻm 21, 30, 52, 98, 116, 130 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, với tổng mức đầu tư 3,504 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…

'Vua tôm' Minh Phú lãi đậm

'Vua tôm' Minh Phú lãi đậm

Nửa đầu năm nay, "vua tôm" Minh Phú lãi sau thuế gần 177 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với mức lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái.