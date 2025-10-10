Điều dưỡng bị hành hung trong lúc cấp cứu bệnh nhân ở TP HCM

Một điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay giữa ca cấp cứu, toàn bộ vụ việc được camera ghi lại.

Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ nhân viên y tế bị hành hung ngay tại phòng cấp cứu thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Clip ghi lại sự việc

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, hành vi của người nhà bệnh nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần nhân viên y tế và đe dọa an toàn của các bệnh nhân khác đang điều trị. Bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến cơ quan công an, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ.