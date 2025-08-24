Điều chỉnh gói thầu 2,8 ngàn tỷ đồng hệ thống nhiên liệu Sân bay Long Thành

Gói thầu xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (hay còn gọi là gói thầu 4.9) có tổng mức đầu tư hơn 2,8 ngàn tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Đấu thầu tại Đắk Nông: Nhà thầu Phúc Hải bị "vạch trần" dùng hồ sơ không trung thực
Không chỉ là những thiếu sót thông thường, hồ sơ dự thầu của Công ty Phúc Hải đã bị các cơ quan chức năng xác nhận là "không trung thực", dấy lên hồi chuông báo động về tính minh bạch trong đấu thầu.
(Nối tiếp Kỳ 2) Ở các kỳ trước, chúng ta đã phác họa chân dung Công ty Phúc Hải với một "hệ sinh thái" đấu thầu đặc biệt. Tuy nhiên, những phát hiện trong các hồ sơ mời thầu gần đây đã cho thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ, mà còn liên quan trực tiếp đến tính trung thực trong hồ sơ năng lực - một trong những yếu tố nền tảng của hoạt động đấu thầu.
Bằng chứng không thể chối cãi từ cơ quan chức năng
