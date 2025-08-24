Hà Nội

Điều chỉnh gói thầu 2,8 ngàn tỷ đồng hệ thống nhiên liệu Sân bay Long Thành

Gói thầu xây dựng hệ thống nhiên liệu tại sân bay Long Thành trị giá hơn 2 nghìn tỷ đồng đang được đẩy nhanh...

Theo Phạm Tùng - Văn Chính/Báo Đồng Nai

Gói thầu xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (hay còn gọi là gói thầu 4.9) có tổng mức đầu tư hơn 2,8 ngàn tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Bạn đọc

Đấu thầu tại Đắk Nông: Nhà thầu Phúc Hải bị "vạch trần" dùng hồ sơ không trung thực

Không chỉ là những thiếu sót thông thường, hồ sơ dự thầu của Công ty Phúc Hải đã bị các cơ quan chức năng xác nhận là "không trung thực", dấy lên hồi chuông báo động về tính minh bạch trong đấu thầu.

(Nối tiếp Kỳ 2) Ở các kỳ trước, chúng ta đã phác họa chân dung Công ty Phúc Hải với một "hệ sinh thái" đấu thầu đặc biệt. Tuy nhiên, những phát hiện trong các hồ sơ mời thầu gần đây đã cho thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ, mà còn liên quan trực tiếp đến tính trung thực trong hồ sơ năng lực - một trong những yếu tố nền tảng của hoạt động đấu thầu.

Bằng chứng không thể chối cãi từ cơ quan chức năng

Giải trí

Hành trình của Phương Mỹ Chi trước chung kết trao giải "Em xinh say hi"

Trước chung kết trao giải Em xinh say hi dự kiến diễn ra vào tối ngày 23/8, Phương Mỹ Chi liên tục gây ấn tượng ở sân chơi âm nhạc này.

chi1.jpg
Khi thi gameshow Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi được đánh giá có nhiều lợi thế như có giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, tinh thần học hỏi, không ngại làm mới mình. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
chi2.jpg
Trong tập 1 Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi cùng các thành viên trong nhóm thể hiện ca khúc AAA. Ở tiết mục này, nữ ca sĩ khoe giọng hát ngọt như mía lùi. Nhóm của Phương Mỹ Chi giành chiến thắng trong tập 1. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
