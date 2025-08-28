Điểm “check-in yêu nước” cực hot trên đường Nguyễn Chí Thanh

Giữa cái nắng rực lửa của miền Trung, từng bước chân của đoàn cán bộ, nhân viên Tập đoàn ROX lặng lẽ tiến về những “địa chỉ đỏ” như một lời hứa từ trái tim.

Hành trình tri ân về với những “địa chỉ đỏ”

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại có chuyến hành trình về nguồn đi qua nhiều địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Hang Tám Cô… Dù vậy, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại mang đến cho các thành viên trong đoàn những cảm xúc khác nhau nhưng trên tất cả, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã ngã xuống.