Tài chính - Ngân hàng

Điểm “check-in yêu nước” cực hot trên đường Nguyễn Chí Thanh

 Những ngày thu lịch sử, tòa nhà ROX Tower trên đường Nguyễn Chí Thanh bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình sắc đỏ thiêng liêng của Tổ quốc.

PV

Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ rực sáng trong đêm cùng “bức tường yêu nước” ấn tượng đã tạo nên điểm hẹn check-in, thu hút đông đảo người trẻ, dân văn phòng lưu giữ khoảnh khắc tự hào.

1.jpg
“Bức tường yêu nước” đỏ rực với ngôi sao vàng năm cánh, dòng chữ “Tự hào Việt Nam” và hàng trăm lá cờ tung bay, trở thành phông nền check-in biểu tượng tại ROX Tower.
2.jpg
Toạ độ check - in đặc biệt này nhanh chóng được nhiều bạn trẻ yêu thích.
3.jpg
Áo dài trắng tinh khôi hòa cùng sắc đỏ thiêng liêng của Tổ quốc - một khoảnh khắc yêu nước thật dịu dàng.
4.jpg
Đứng giữa khung hình với lá cờ đỏ thắm và lưu giữ một phiên bản thật đẹp, thật tự hào của chính mình.
5.jpg
Check-in với lá quốc kỳ cũng là cách người trẻ thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của mình.
6.jpg
“Bức tường yêu nước” vừa là điểm hẹn check-in mới hấp dẫn vừa là nơi gắn kết con người trong một không gian chan chứa tình yêu dành cho Tổ quốc.
7.jpg
Với vị trí thuận lợi trên đường Nguyễn Chí Thanh, ROX Tower trở thành điểm dừng chân tự nhiên cho những ai di chuyển tới khu vực Liễu Giai - Kim Mã xem sơ luyện, tổng duyệt có thể dừng chân, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
8.jpg
Tọa độ check-in này cũng là nơi lý tưởng để nhân viên văn phòng, công ty lưu giữ kỷ niệm, hòa mình vào không khí ngày Quốc khánh đang tới rất gần.
9.jpg
Mỗi bức ảnh là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết của “khối yêu nước online”.
10.jpg
Trong đêm, ROX Tower nổi bật giữa lòng Hà Nội với màn hình LED cỡ lớn hiển thị lá cờ đỏ sao vàng, vừa là điểm nhấn thị giác vừa truyền cảm hứng yêu nước trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc.
