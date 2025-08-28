Điểm “check-in yêu nước” cực hot trên đường Nguyễn Chí Thanh

Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ rực sáng trong đêm cùng “bức tường yêu nước” ấn tượng đã tạo nên điểm hẹn check-in, thu hút đông đảo người trẻ, dân văn phòng lưu giữ khoảnh khắc tự hào.
Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp
Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025.
Chương trình Giọt thương 2025 nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share của ROX Group. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Trong bối cảnh nguồn máu tại các bệnh viện khan hiếm, Giọt thương 2025 đã được tổ chức sớm hơn một tháng, kịp thời tiếp sức cho những bệnh nhân đang chờ máu.
Nhà phát triển BĐS hạng sang ROX Signature chính thức ra mắt thị trường
ROX Signature đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trên hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới theo đẳng cấp quốc tế với dự án tiên phong The Legend Danang.
Sự kiện ra mắt thương hiệu ROX Signature được tổ chức tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) sáng ngày 26/7.
Tuyên ngôn sống sang thời đại mới
Hành trình tri ân – dấu ấn tinh thần của người ROX
Giữa cái nắng rực lửa của miền Trung, từng bước chân của đoàn cán bộ, nhân viên Tập đoàn ROX lặng lẽ tiến về những “địa chỉ đỏ” như một lời hứa từ trái tim.
Hành trình tri ân về với những “địa chỉ đỏ”
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tập đoàn lại có chuyến hành trình về nguồn đi qua nhiều địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh thầm lặng nhưng vĩ đại: Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang TNXP Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh; Nghĩa trang Đường 9; Nghĩa trang Trường Sơn; Hang Tám Cô… Dù vậy, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình lại mang đến cho các thành viên trong đoàn những cảm xúc khác nhau nhưng trên tất cả, đó là sự biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã ngã xuống.
