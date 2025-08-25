Hà Nội

Doanh nghiệp

Địa ốc Khang An bị phạt 100 triệu đồng vì thiếu minh bạch thông tin

UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An.

Minh An

Ngày 21/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 214/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (Địa chỉ trụ sở chính: Căn hộ số LM81 - 39.OT07 tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPCM (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM)).

screen-shot-2025-08-25-at-151200.png

Theo đó, Công ty Địa ốc Khang An bị phạt tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP). Cụ thể, Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023, năm 2023, bán niên 2024, năm 2024; Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3, 4/2023; BCTC quý 1, 2, 3, 4/2024; BCTC quý 1/2025; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, 2024; Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025.

Đồng thời, bị phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP. Công ty không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định.

#Địa ốc Khang An #xử phạt vi phạm chứng khoán #minh bạch thông tin doanh nghiệp #công bố thông tin tài chính #phạt tiền doanh nghiệp #quy định chứng khoán Việt Nam

