Xiaomi Mi A3 lộ thiết kế vỏ nhựa, 3 camera, đẹp nhưng chưa ấn tượng

Hôm 14/7, một loạt hình ảnh đồ họa của chiếc Xiaomi Mi A3 đã được đăng tải trên trang WinFuture. Người dùng smartphone và fan của hãng điện thoại đến từ Trung Quốc chắc hẳn đang rất tò mò về Xiaomi A3 - thế hệ tiếp theo của dòng Xiaomi A đã rất thành công với hai phiên bản A1 và A2 trước đó. So sánh về thiết kế, Mi A3 có vẻ ngoài khác hẳn so với chiếc A2 từng bán rất chạy. A3 sẽ không giữ phần khung kim loại nữa mà thay vào đó sẽ có vỏ ngoài bằng nhựa. Điểm thiết kế này tương đồng với chiếc Redmi Note 7 cũng được rất nhiều người ưa chuộng thời gian gần đây. Dựa vào những hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Mi A3 sẽ có 3 màu xanh, đen và trắng ánh neon. Theo tin đồn, điện thoại Xiaomi Mi A3 trang bị màn hình 6.39 inch với độ phân giải 2.240 x 1.080 pixel đạt mật độ điểm ảnh 409ppi. Đặc biệt mặt trước máy vẫn duy trì kiểu màn hình giọt nước giống với model Redmi Note 7. Theo trang Gizmochina, trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Xiaomi cho biết dòng sản phẩm Mi A3 sắp tới của hãng sẽ được tập trung vào khả năng chụp ảnh. Xiaomi đã cài đặt cảm biến 48 megapixel cho camera chính. Kích thước khẩu độ tối đa là F/1.79, do đó, nhiều ánh sáng có thể chiếu vào cảm biến hơn. Việc lấy nét được thực hiện bằng phương pháp tự động, lấy nét theo pha, trên tiêu điểm laser hoặc công nghệ cao cấp hơn. Camera selfie của Mi A3 được dự đoán là sẽ có 32 megapixel. Mi A3 có chip xử lý Snapdragon 665, bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB và RAM 4GB, chạy Android One. Sản phẩm cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD và SIM kép. Theo các tin đồn trước đây, thiết kế của Mi A3 là bản quốc tế của Mi CC9. Điều đó có thể dẫn đến suy luận Mi A3 vẫn được trang bị giắc cắm tai nghe 3.5mm. Xiaomi đã tạo cho Mi A3 một viên pin vừa phải 4000mAh và cũng có tính năng sạc nhanh. Dự kiến Mi A3 sẽ ra mắt thị trường trong vài tuần tới và hiện vẫn chưa có thông tin về giá bán chính thức của sản phẩm này. Video Giới thiệu về điện thoại Xiaomi Mi A3- Nguồn: TechDroider

