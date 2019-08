Trên tay điện thoại Samsung Galaxy Note10/Note10+ vừa ra mắt

Cuối cùng thì Galaxy Note thế hệ mới nhất cũng đã được trình làng tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày hôm nay trong khuôn khổ sự kiện Galaxy UNPACKED 2019. Và khác với mọi năm, chiếc điện thoại "nóng hổi" đến từ Samsung này không chỉ có 1 mà có đến 3 phiên bản khác nhau: Note10, Note10+ và Note10 5G. Galaxy Note10 hoàn toàn mới cầm rất nhẹ tay, thậm chí là cả Note10+ cũng vậy. Có lẽ Samsung hiểu được những người dùng bút để ghi chú trên sản phẩm này sẽ phải cầm lâu và trọng lượng của máy cần được tinh giảm hơn nữa nhằm mang đến cảm giác thoải mái nhất có thể. Điểm mà chúng tôi nhận ra tiếp theo chính là nút cứng gọi trợ lý ảo Bixby đã không còn nữa, thay vào đó toàn bộ cạnh trái của máy là phím điều chỉnh âm lượng và phím nguồn. Việc loại bỏ phím Bixby này cũng giúp người dùng tránh bị ấn nhầm hơn trong quá trình sử dụng. Sự thay đổi thứ 3 chính là phần jack cắm tai nghe 3,5 mm đã không còn nữa, điều này có nghĩa bạn buộc phải chia sẻ chung với cổng sạc USB-C hoặc dùng tai nghe không dây. Samsung từng cắt bỏ cổng này ở chiếc Galaxy A80 của mình và giờ đây là đến Galaxy Note10, và người dùng cũng không cần quá lo lắng bởi Samsung cũng có cả giải pháp tai nghe không dây trong hệ sinh thái Galaxy của mình: chiếc Galaxy Buds. Màn hình cũng đánh dấu sự thay đổi mới của Galaxy Note10. Khác với cách đục lỗ góc phải như S10, thế hệ Note mới đưa camera selfie ra chính giữa, kèm theo đó viền màn hình Infinity - O này cũng được mỏng hơn đáng kể. Note10 có kích thước 6,3 inch FullHD+ còn Note10+ là 6,8 inch QuadHD. Giống với Galaxy S10, bộ đôi Note mới cũng có cảm biến đọc vân tay siêu âm đặt dưới lớp màn hình, điều này giúp cho việc thao tác mở khoá máy được nhanh gọn hơn, đồng thời giúp mặt sau của sản phẩm đỡ rườm rà nhiều chi tiết. Camera sau của Note10 gồm hệ thống 3 ống kính, trong đó có 16 MP cho góc siêu rộng lên đến 123 độ; 12 MP góc tiêu chuẩn có thể thay đổi khẩu độ F/1.5 và F/2.4; 12 MP góc tele với chống rung quang học OIS giúp ảnh đỡ bị nhoè. Note10+ cũng trang bị cả 3 ống kính này, tuy nhiên còn được kèm theo một cảm biến đo chiều sâu riêng giúp chụp ảnh xoá phông sẽ tốt hơn. Camera selfie của cả hai đều là 10 MP F/2.2. Với Zoom-in Mic, Galaxy Note10 sẽ rất tiện dụng cho những bạn thích đi quay vlog ở những nơi đông người nhưng vẫn có thể thu rõ tiếng của mình, tránh bị các luồng âm thanh xung quanh ảnh hưởng. Kết hợp với viết S-Pen mới, camera của Galaxy Note10 còn có thêm một loạt tính năng như vẽ lên video, vẽ AR Doodle, zoom in/out camera từ xa bằng cách vẽ nửa vòng tròn, vẫy bút qua lại để chuyển sang các chế độ chụp ảnh/quay phim, vẫy bút lên xuống để đổi camera trước/sau. Tất cả đều có thể làm từ xa và đây hoàn toàn trở thành một trợ lý thông minh cho các bạn vlogger hoặc những người dùng thích du lịch/check in... S-Pen mới cũng hỗ trợ sâu hơn cho công việc của người dùng, trong đó có thể giúp chuyển đổi hoàn toàn các chữ ghi chú bằng tay thành font chữ máy tính (Samsung cho biết hiện đang hỗ trợ nhận diện được 62 ngôn ngữ) và dễ dàng xuất ra các định dạng Microsoft Word hoặc PDF, file ảnh... Về cấu hình, Galaxy Note10 sử dụng vi xử lý Snapdragon 855 và Exynos 9825 tuỳ thuộc vào thị trường khác nhau. Cả hai đều được sản xuất theo tiến trình 7nm mới, Samsung cho biết hiệu năng CPU tăng 33% và GPU tăng 42% so với Note đời trước. Galaxy Note10 trang bị 8 GB RAM cùng bộ nhớ trong 256 GB, trong khi đó bản Note10+ là 12GB RAM và 256/512 GB ROM. Pin Galaxy Note10 là 3.500 mAh còn Note10+ là 4.300 mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 45W. Video: Ra mắt Galaxy Note10 hoàn toàn mới.

