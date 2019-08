Top smartphone “giá sinh viên” đáng mua trong tháng cô hồn

Tên tuổi mới nhất góp mặt vào danh sách những chiếc smartphone “giá sinh viên” là chiếc Vivo S1, vừa ra mắt ngày 1/8, với giá bán 7 triệu đồng. Chiếc máy này có camera selfie độ phân giải siêu to khổng lồ, lên tới 32MP. Ứng dụng chụp ảnh mặc định của Vivo S1 cũng được tích hợp trí tuệ nhận tạo AI, kèm theo nhiều hiệu ứng màu và công cụ chỉnh da. Chức năng nhận diện vân tay được tích hợp bên trong màn hình giọt nước tràn viền.Chắc chắn các bảng xếp hạng điện thoại thông minh không bao giờ có thể thiếu vắng được cái tên Xiaomi. Chiếc Mi 9T được hãng niêm yết giá bán là 7 triệu đồng. Máy được ra mắt tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Chiếc Mi 9T này có camera selfie dạng trượt độc đáo, độ phân giải chất lượng cao 20MP và màn hình tràn viền. Cấu hình máy cũng nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc: chip Snapdragon 730 và 6GB Ram.Cùng đến từ nhà Xiaomi, nhưng có giá bán khiêm tốn hơn Mi 9T một chút xíu, là mẫu Mi A3. Máy được Xiaomi niêm yết với giá 6 triệu đồng. Cấu hình của Mi A3 cũng thuộc loại tốt trong phân khúc: chip Snapdragon 665 kèm 4GB Ram. Máy cũng được tích hợp nhận diện vân tay dưới màn hình cùng cụm camera sau 3 ống kính. Điểm trừ duy nhất là màn hình của Mi A3 chỉ đạt độ phân giải HD+ chứ chưa được sắc nét như chuẩn FullHD. Realme 3 Pro với giá bán 6,5 triệu đồng cũng là một cái tên đáng để nhắc đến trong danh sách những chiếc điện thoại sinh viên. Máy sở hữu cấu hình tốt: chip Snapdragon 710 cùng 4GB Ram và bộ nhớ trong dung lượng 64GB. Camera selfie của máy có độ phân giải lên tới 25MP kèm khả năng tùy chọn làm mịn da, thu gọn mặt, mở to mắt – khá thừa thãi với nhu cầu của chị em. Yếu điểm chết người của chiếc máy này là mặt lưng nhựa bóng giả kính dễ bám vân tay.Huawei Y9 Prime 2019 với mức giá 5,5 triệu đồng chắc chắn “phá đảo” phân khúc, với camera selfie dạng trượt độc đáo. Máy có màn hình tràn viền cả 4 cạnh. Huawei trang bị cho Y9 Prime con chip Kirin 710F cùng 4GB Ram và 64GB dung lượng bộ nhớ trong – một cấu hình rất “vừa miếng”. Tuy nhiên để đổi lấy giá rẻ, chiếc máy chỉ có mặt lưng được làm từ nhựa, thay vì chất liệu kính đắt tiền. Cuối cùng là chiếc Nokia 2.2 được bán với giá rẻ vô địch, chỉ 2,1 triệu đồng. HMD Global chỉ trang bị cho máy con chip MediaTek MT6761, với 2GB Ram và 16GB dung lượng bộ nhớ trong. Máy chỉ được trang bị viên pin 3.000mAh. Cấu hình vừa đủ để lướt net, chém gió trên facebook, chứ khó lòng chơi các tựa game nặng. Bù lại, Nokia 2.2 được chứng nhận Android one không chỉnh sửa, tối ưu hiệu năng khiến máy chạy mượt mà. Video Top 4 smartphone đáng mua trong tầm giá dưới 3 triệu đồng cho học sinh, sinh viên - Nguồn: Cộng Review@Youtube

