Sốc với ảnh chụp từ camera điện thoại “siêu to khổng lồ” 64MP

Làng công nghệ thế giới luôn luôn sôi động và thay đổi từng ngày. Lần này, tin vui đến từ hãng tên tuổi Trung Quốc. Trong ngày 22/7, Xiaomi vừa công bố mẫu điện thoại Redmi thế hệ tiếp theo của hãng sẽ được trang bị camera có kích cỡ cảm biến “siêu to khổng lồ” lên tới 64MP. Trong thông báo, Redmi đăng tải một bức ảnh được chụp thực tế từ smartphone này. Đó là bức ảnh chân dung một chú mèo lông xám. Phần mắt mèo được phóng to để chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn về độ chi tiết “siêu to khổng lồ” của bức ảnh. Các chuyên gia phỏng đoán, nó sẽ được trang bị cảm biến kích cỡ 64MP mang mã ISOCELL Bright GW1, mới ra mắt của Samsung. Chiếc Xiaomi Redmi độc lạ này có thể sẽ nằm trong phân khúc cao cấp của hãng. Tuy nhiên, với truyền thống “chơi khô máu” các hãng khác, nên không loại trừ khả năng Xiaomi sẽ bán ra chiếc điện thoại siêu camera này với mức giá rất phải chăng. Việc sớm ra mắt smartphone với camera 64MP là một bước đi thông minh của Redmi. Đây có thể coi là chiến lược “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” của hãng. Nhiều thông tin rò rỉ cho rằng cả Realme và Samsung cũng đều đang phát triển một mẫu cameraphone 64MP trong thời gian sắp tới. Hiện tại, cả Samsung và Realme đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Tuy nhiên, chắc chắn hai đối thủ này sẽ phải vất vả đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm mới, để không tụt lại phía sau trong cuộc đua. Việc đi trước, đánh phủ đầu các đối thủ rất có thể sẽ mang lại một chiến thắng vang dội cho Xiaomi. Video Redmi nhá hàng smartphone đầu tiên trên thế giới có camera 64MP - Nguồn: Mobile City@Youtube

