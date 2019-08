So sánh Galaxy A80 và Oppo Reno: Siêu phẩm tầm giá 15 triệu

Oppo Reno lên kệ vào tháng 6 với giá 13 triệu đồng, Galaxy A80 ra mắt vào đầu tháng 7 với mức giá 15 triệu đồng. Hai model này cạnh tranh trực tiếp với nhau trong phân khúc cận cao cấp tại Việt Nam. Samsung Galaxy A80 được thiết kế với cơ cấu trượt tự động. Khi dùng tính năng selfie, model này sẽ tự động trượt lên và xoay camera sau sang trước. Còn với Oppo Reno, máy được trang bị camera “vây cá mập” độ phân giải 16 MP. Khi được kích hoạt, hệ thống này sẽ trượt lên, nghiêng 11 độ. Trải nghiệm thực tế, tốc độ xoay và trượt trên hai model này không có sự chênh lệch quá nhiều khoảng dưới hai giây. Camera selfie trên Galaxy A80 được tích hợp nhiều chế độ như góc thường, góc rộng và siêu rộng, ảnh cho ra khá chi tiết, màu sắc có phần rực hơn so với thực tế. Trong khi đó, camera selfie của Oppo Reno được trang bị AI, giúp điều chỉnh màu da, ánh sáng cho phù hợp. Nhờ cơ chế trượt xoay tự động, tôi có thể sử dụng cụm ba camera độ phân giải khủng trên Galaxy A80 cho nhu cầu selfie và livestream. Ba camera của máy bao gồm 48 MP, 8 MP và một camera TOF. Galaxy A80 cho cảm giác cầm nắm đầm tay hơn so với Oppo Reno. Hai model này đều hoàn thiện bằng kính, Oppo Reno được làm nhám thay vì bóng nên ít bị bám mồ hôi, dấu vân tay hơn so với Galaxy A80. Cả hai máy đều sở hữu màn hình tràn viền, độ phân giải Full HD+. Galaxy A80 có màn hình 6,7 inch, lớn hơn 6,4 inch của Oppo Reno. Bên cạnh đó, smartphone của Samsung dùng tấm nền super AMOLED mang đến màu sắc rực và độ sáng cao hơn tấm nền AMOLED của Reno. Bên cạnh đó, Galaxy A80 được trang bị kính cường lực 2,5 D với độ cong nhẹ ở màn hình nên cảm giác vuốt chạm thoải mái hơn Oppo Reno. Galaxy A80 đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm, trong khi Oppo Reno vẫn giữ cổng kết nối quen thuộc. Đây được xem là điểm cộng cho Oppo vì nhiều người vẫn thích dùng jack cắm này để nghe nhạc. Dù có jack cắm tai nghe nhưng độ dày của Oppo Reno không chênh lệch quá nhiều so với Galaxy A80. Mô tả video Cấu hình của Galaxy A80 mạnh hơn Oppo Reno. Galaxy A80 sở hữu con chip Snapdragon 730, RAM 8 GB (điểm GeekBench đa nhân khoảng 6.700), trong khi Oppo Reno dùng chip Snapdragon 710, RAM 6 GB (điểm GeekBench đa nhân tầm 5.900). Trải nghiệm thực tế, tốc độ mở ứng dụng của hai máy đều rất nhanh, mượt và không có tình trạng bị lag. Video Đánh giá Oppo Reno - Không tệ chút nào! - Nguồn: Súp Heo@Youtube

