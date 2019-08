Siêu phẩm Huawei P30 mất giá một nửa sau 4 tháng

Điện thoại Huawei P30 và P30 Pro được công bố lần đầu trên thế giới vào ngày 26/3. Chỉ 1 tuần sau đó, vào ngày 2/4, bộ đôi này có màn ra mắt hoành tráng tại Việt Nam. Với việc là dòng sản phẩm cao cấp, Huawei P30 được đặt giá 16.9 triệu đồng trong khi P30 Pro là 22.9 triệu đồng.

Tính đến nay, bộ đôi flagship của Huawei mới có mặt trên thị trường gần 4 tháng, tức là vẫn còn tương đối mới. Thế nhưng, mức giá của chúng đã giảm rất mạnh, trong đó đặc biệt là chiếc Huawei P30 (bản không Pro).



Một số nhà bán lẻ hiện vẫn đang đặt giá Huawei P30 ở mức niêm yết là 16.9 triệu đồng, tuy nhiên, giá trị thực tế của nó là thấp hơn rất nhiều. Trên các sàn giao dịch đồ điện tử, Huawei P30 được rao bán với giá chỉ trong khoảng 9 triệu, bằng một nửa so với giá niêm yết. Cần lưu ý rằng những chiếc máy này đều không phải là hàng xách tay mà là hàng chính hãng với bảo hành đầy đủ.

Một người bán tiết lộ cho chúng tôi biết chiếc Huawei P30 mà anh này rao bán xuất phát từ một nhà bán lẻ trong nước, và trước đó nhà bán lẻ này có chương trình bán P30 cho nhân viên với giá chỉ hơn 8 triệu đồng. Thấy đây là một mức giá hời, anh này liền đăng ký mua rồi bán lại để kiếm lời. Điều đó cho thấy Huawei đang có chính sách giảm giá P30 cho các nhà bán lẻ và con buôn.

Như vậy chỉ sau 4 tháng, từ một sản phẩm cao cấp, Huawei P30 nay đã trở thành một sản phẩm tầm trung. Mức giá 16.9 triệu vào thời điểm ra mắt của Huawei P30 là không thật sự hấp dẫn, khi chỉ còn chưa đến 10 triệu thì đây lại là một sự lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc. So sánh với những đối thủ khác như Samsung Galaxy A70, OPPO Reno, Xiaomi Mi 9T... thì Huawei P30 tỏ ra vượt trội hoàn toàn về cấu hình, công nghệ và camera.

Tại sao Huawei P30 mất giá nhanh và mạnh đến vậy? Mặc dù cùng thuộc phân khúc cao cấp với P30 Pro, nhưng P30 lại tỏ ra kém hấp dẫn hơn hẳn. P30 là bản rút gọn của P30 Pro với màn hinh bé hơn, dung lượng pin thấp hơn, công nghệ sạc chậm hơn, không có khả năng kháng nước và đặc biệt là khả năng chụp ảnh hạn chế hơn. Nếu như P30 Pro được trang bị 4 camera khẩu độ lớn và ống kính zoom tiềm vọng 50X, thì P30 lại chỉ là 3 camera khẩu độ nhỏ hơn và không có ống kính tiềm vọng.

Do người dùng thường tìm đến smartphone cao cấp của Huawei bởi khả năng chụp ảnh, vậy nên việc thua kém ở tính năng "ăn tiền" nhất là lý do khiến cho nhiều người lập tức bỏ qua P30. Đó cũng là lý do mà P30 tụt giá rất nhanh.

Thứ hai, Huawei đang trên đà ra mắt chiếc Mate 30 vào cuối năm nay, các đối thủ như Samsung hay Apple cũng đã và đang rục rịch tung ra Galaxy Note 10 và iPhone 11 trong thời gian tới. Theo một lẽ tự nhiên, những chiếc máy hiện tại sẽ giảm giá để đón chờ những siêu phẩm mới. Đối với những thương hiệu điện thoại Trung Quốc như Huawei, Xiaomi hay Oppo... thường ra sản phẩm mới liên tục, dẫn đến vòng đời sản phẩm ngắn và giá trị suy giảm qua thời gian cũng cao hơn.

Cuối cùng, không thể bỏ qua bê bối gần đây giữa Huawei và Chính phủ Mỹ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của hãng. Mặc dù Huawei liên tục phát ra thông báo điện thoại của hãng này vẫn có thể sử dụng các dịch vụ Google và nhận được các bản cập nhật phần mềm, tuy nhiên sự quan tâm của người dùng dành cho điện thoại Huawei rõ ràng là có giảm sút so với trước đây. Lúc này, Huawei buộc phải giảm giá bán để tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình.