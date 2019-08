Sau cú điện thoại, thiếu phụ rút tiền chuyển cho kẻ lừa đảo

Theo lời khai của chị T, khoảng 9h30 ngày 21-8, chị đang làm việc với khách hàng tại TP Huế thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người gọi cho rằng TAND TP Hà Nội đã gửi giấy triệu tập chị T 2 lần để làm rõ sự liên can của chị với một nhóm đối tượng tội phạm rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng yêu cầu trước 16h30 ngày 21-8, chị phải có mặt tại tòa án để làm việc. Đối tượng đe dọa sẽ bắt giam, nếu chị T không có mặt tại tòa án đúng giờ.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục gọi và gửi qua Zalo cho chị T “Quyết định triệu tập” của tòa án. Do mất bình tĩnh, chị T đã làm theo mọi yêu cầu của đối tượng. Trong chiều 21-8, chị T đã lần lượt rút 2 khoản tiền tiết kiệm và chuyển vào tài khoản “tạm giữ” mà các đối tượng chỉ định để “phục vụ công tác điều tra”.

Đến sáng 22-8, chị T mới nghi ngờ bị lừa nên báo với Cơ quan Công an và nhờ ngân hàng phong tỏa số tiền đã gửi. Nhưng khoản tiền thứ nhất là 660 triệu đồng, được chị T chuyển từ ngân hàng B đã bị đối tượng nhanh chóng rút hết. Chị T vẫn còn may mắn khi khoản tiền thứ 2 là 300 triệu đồng tại ngân hàng A đã được giữ lại do chị T làm thủ tục sau 16h30 nên ngân hàng này chưa chuyển tiền đi.