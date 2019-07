Sau Apple, Samsung cũng đang giảm giá sốc nhiều điện thoại "ngon"

Hiện tại, các chuỗi bán lẻ lớn nhỏ đều đang có nhiều khuyến mãi giảm giá khá sâu, áp dụng cho các sản phẩm Samsung. Cá biệt là mẫu Samsung Galaxy S10 plus vừa ra mắt, phiên bản 1TB được giảm giá bán tới 10 triệu đồng, chỉ còn 23,9 triệu đồng. Các phiên bản S10 plus dung lượng 512GB và 128GB thì đều được giảm 1,5 triệu đồng, giá niêm yết lần lượt là: 28,9 triệu đồng và 22,9 triệu đồng. Samsung Galaxy Note 9 chính hãng đang được giảm 3 triệu đồng, còn 19,9 triệu đồng. Trong khi đó, Samsung giảm 3,5 triệu đồng cho hai mẫu máy: S9 chính hãng, giá còn 16,5 triệu đồng và A9 2018, giá còn 8,9 triệu đồng. Mẫu Galaxy S10 thì giảm giá nhẹ nhàng hơn, khoảng 1 triệu đồng. Giá S10 xách tay trên thị trường rơi vào khoảng 19,2 triệu đồng. Tuy nhiên, có cửa hàng áp dụng giảm shock mẫu S10 chỉ còn 16,4 triệu đồng. Đây chắc chắn là thời cơ sở hữu máy tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đại diện một chuỗi bán lẻ tại TP HCM tiết lộ, các mức giảm giá được chính Samsung đề nghị. Ngoài ra, cửa hàng cũng chủ động giảm giá máy xách tay theo mức giá giảm tương ứng của các mẫu máy chính hãng. Đây là động thái chủ động “nhường đường” cho mẫu Galaxy Note 10 sắp ra mắt, trên con đường chạy đua doanh số. Sự kiện Galaxy Unpack ra mắt Samsung Note 10 đã được ấn định trên toàn thế giới vào đêm 8/8 (theo giờ Việt Nam). Giá bán của Note 10 và Note 10 Plus được dự đoán giao động ở mức dưới 30 triệu cho phiên bản bộ nhớ cao và khoảng dưới 25 triệu cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất. Bên cạnh Samsung, các hãng đối thủ cũng chủ động điều chỉnh giá bán để cân bằng thị trường. Những cái tên có thể liệt kê ra như: Oppo R17 Pro giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng, Huawei Y9 Prime 2019 giảm 1 triệu đồng, còn 5,5 triệu đồng hay iPhone X 64 GB giảm 1,7 triệu đồng, còn 20,8 triệu đồng. Video Galaxy Note 10 và iPhone 11 học tập Huawei? - Nguồn: X Studios@Youtube

Hiện tại, các chuỗi bán lẻ lớn nhỏ đều đang có nhiều khuyến mãi giảm giá khá sâu, áp dụng cho các sản phẩm Samsung. Cá biệt là mẫu Samsung Galaxy S10 plus vừa ra mắt, phiên bản 1TB được giảm giá bán tới 10 triệu đồng, chỉ còn 23,9 triệu đồng. Các phiên bản S10 plus dung lượng 512GB và 128GB thì đều được giảm 1,5 triệu đồng, giá niêm yết lần lượt là: 28,9 triệu đồng và 22,9 triệu đồng. Samsung Galaxy Note 9 chính hãng đang được giảm 3 triệu đồng, còn 19,9 triệu đồng. Trong khi đó, Samsung giảm 3,5 triệu đồng cho hai mẫu máy: S9 chính hãng, giá còn 16,5 triệu đồng và A9 2018, giá còn 8,9 triệu đồng. Mẫu Galaxy S10 thì giảm giá nhẹ nhàng hơn, khoảng 1 triệu đồng. Giá S10 xách tay trên thị trường rơi vào khoảng 19,2 triệu đồng. Tuy nhiên, có cửa hàng áp dụng giảm shock mẫu S10 chỉ còn 16,4 triệu đồng. Đây chắc chắn là thời cơ sở hữu máy tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đại diện một chuỗi bán lẻ tại TP HCM tiết lộ, các mức giảm giá được chính Samsung đề nghị. Ngoài ra, cửa hàng cũng chủ động giảm giá máy xách tay theo mức giá giảm tương ứng của các mẫu máy chính hãng. Đây là động thái chủ động “nhường đường” cho mẫu Galaxy Note 10 sắp ra mắt, trên con đường chạy đua doanh số. Sự kiện Galaxy Unpack ra mắt Samsung Note 10 đã được ấn định trên toàn thế giới vào đêm 8/8 (theo giờ Việt Nam). Giá bán của Note 10 và Note 10 Plus được dự đoán giao động ở mức dưới 30 triệu cho phiên bản bộ nhớ cao và khoảng dưới 25 triệu cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất. Bên cạnh Samsung, các hãng đối thủ cũng chủ động điều chỉnh giá bán để cân bằng thị trường. Những cái tên có thể liệt kê ra như: Oppo R17 Pro giảm 3 triệu đồng, còn 14 triệu đồng, Huawei Y9 Prime 2019 giảm 1 triệu đồng, còn 5,5 triệu đồng hay iPhone X 64 GB giảm 1,7 triệu đồng, còn 20,8 triệu đồng. Video Galaxy Note 10 và iPhone 11 học tập Huawei? - Nguồn: X Studios@Youtube