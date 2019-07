Samsung giảm giá sốc đón Note 10, các hãng đồng loạt "chơi khô máu"

Sự kiện mang tên Samsung Unpacked đã được ấn định diễn ra vào rạng sáng 8/8 theo giờ Việt Nam. Trước thời điểm ra mắt Note 10, đúng một tuần lễ, hãng công nghệ Hàn Quốc đã mở cổng đặt hàng, cho phép người dùng oder chiếc flagship này. Dành riêng cho người dùng trả thẳng, Samsung đẩy khuyến mãi đặt trước lên tới 10 triệu đồng chênh lệch so với giá khi Galaxy Note 10 được bán ra. Đồng thời, hãng cũng tung ra chương trình “thu cũ, đổi mới” dành cho người dùng đang sở hữu các mãu điện thoại Galaxy S10, S10+, S10e hoặc Note 9, để nhận được cơ hội sở hữu Note 10 với giá hời. Song song với những chương trình đặt trước Note 10 siêu hẫp dẫn, Samsung cũng đồng thời tiến hành giảm shock giá bán của nhiều mẫu máy trên thị trường. Điển hình như: Galaxy S10 chính hãng được giảm mạnh còn 17 triệu đồng. Các mẫu Note 9, S9, A7… đều được giảm trung bình từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng. Không chịu đứng yên nhìn Samsung khuấy động thị trường, các ông lớn rất nóng mặt và cũng lập tức tung ra hàng loạt chiêu “khô máu” quyết đấu đến cùng, không để Samsung giành được khách hàng. Điển hình là giá bán chính hãng của hai mẫu iPhone X và iPhone Xr đều được giảm đồng loạt 3 triệu đồng. Theo ngay sau các ông lớn, Oppo và Xiaomi cũng không đứng nhìn cơn lốc giảm giá đang biến thành bão. Ngay lập tức, Oppo đã đáp trả bằng việc giảm giá chiếc flagship Reno 10X Zoom tới 2 triệu, còn 19 triệu đồng. Ở bên kia chiến tuyến Xiaomi cũng phản pháo bằng việc giảm giá chiếc Mi 9 – con át chủ bài tầm trung của hãng. Giá của Mi 9 giờ chỉ còn khoảng 11 triệu đồng. Ở phân khúc giá rẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Huawei cũng đã tiến hành điều chỉnh giá của chiếc Y9 Prime phiên bản 2019, còn 5,5 triệu đồng, giảm 1 triệu so với trước. HMD cũng đã cho giảm giá chiếc Android one giá rẻ Nokia 8.1 còn 5,8 triệu đồng. Trong tháng tám, giới công nghệ sẽ đón cơn bão Note 10 đổ bộ. Và sang tháng 9, Apple sẽ cập nhật ông vua công nghệ iPhone thế hệ 2019. Samsung và Huawei cũng được đồn đoán là đang dồn sức cho việc mở bán hai chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới Galaxy Fold và Mate X. Thị trường smartphone hứa hẹn sẽ sôi động hơn bao giờ hết. Video Note 10 sắp ra mắt, Note 9 có giá dưới 10 triệu - Nguồn: DChannel - Di Động Việt@Youtube

