Samsung Galaxy Note10 và Note10 Plus bất ngờ lộ diện

Mới đây, tài khoản @Sudhanshu Ambhore đã đăng tải nhiều hình ảnh tiết lộ thiết kế của bộ đôi điện thoại Samsung Galaxy Note10 và Note10 Plus. Theo đó, bộ đôi này có thể sẽ sở hữu thiết kế tràn viền ở mặt trước với phần cạnh bo cong sang hai bên. Galaxy Note10 và Note10 Plus có thể sử dụng màn hình Super AMOLED với kích thước lần lượt 6,4 inch và 6,7 inch. Camera selfie được bố trí ở chính giữa, thay vì đặt lệch sang bên phải màn hình như trên thế hệ Galaxy S10.Samsung Galaxy Note10 Pro mới sẽ được trang bị hệ thống 4 camera bao gồm 3 ống kính đặt dọc và một cảm biến ToF (Time of Flight) phía dưới đèn flash LED. Bên cạnh đó, cụm camera này cũng sẽ hỗ trợ hệ thống lấy nét tự động bằng laser, cho phép thiết bị bắt nét tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, Galaxy Note10 chỉ được trang bị 3 camera sau và không có cảm biến ToF. Cụm cảm biến này giúp điện thoại thu được các thông tin về chiều sâu, khoảng cách để có những bức ảnh xóa mờ hậu cảnh tốt hơn cũng như hỗ trợ cho các ứng dụng VR, AR nâng cao. Các hình ảnh từ bản dựng cho thấy cả hai máy sẽ hỗ trợ âm thanh stereo với sự kết hợp của loa ngoài ở cạnh đáy và loa thoại. Máy cũng được trang bị cổng sạc USB-C và bút S Pen, tuy nhiên giắc cắm tai nghe 3,5 mm đã bị loại bỏ. Theo Phone Arena, bộ đôi này sẽ được phát hành với 2 phiên bản sử dụng chip Snapdragon 855 hoặc Exynos 9825 ở các thị trường khác nhau. Samsung cho biết công ty sẽ ra mắt Galaxy Note10 vào ngày 7/8 tại New York, Mỹ. Theo CNET, có thể Samsung sẽ tổ chức buổi ra mắt Note10 tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn. Đây cũng là địa điểm gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc ra mắt Galaxy Note9 năm ngoái. Video: Samsung Note 10 thế này ăn đứt iPhone chưa?

