Rùng mình trước loạt "phốt" cháy nổ iPhone gây xôn xao

Mới đây nhất, vào ngày 13/7, một bé gái 11 tuổi, sống ở bang California, Mỹ đang xem Youtube thì đột nhiên chiếc iPhone 6 bốc cháy. Ngay khi thấy những tia lửa tóe ra từ chiếc smartphone, bé Kayla Ramos đã ném nó lên giường, làm thủng đen một lỗ lớn trên chiếc chăn. May mắn là bé gái không hề bị thương. Ngày hôm sau, khi đến Apple Store trình báo, hai mẹ con Kayla đã được cửa hàng đổi cho một chiếc iPhone mới và hứa sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc. Tồi tệ hơn nhiều, là vụ cháy nông trại xảy ra ở Langley, Canada hồi cuối năm 2016. Cô Cathy Finley cắm sạc chiếc iPhone 6, đặt lên bàn trong phòng khách, rồi đi ra ngoài cho đàn dê ăn. Khi quay về, thì cả căn phòng đang chìm trong lửa. Cathy đã phải tức tốc đi nhờ hàng xóm trợ giúp, gọi cứu hoả vì không thể tự tiếp cận để dập cháy. Nguyên nhân vụ cháy sau đó được tìm ra, là do bộ sạc iPhone bị lỗi. Hai vợ chồng Cathy đã được bồi thường 600.000 USD sau vụ cháy nổ iPhone này để khôi phục lại nông trại. Cách đây ít lâu, hồi tháng 10/2018, khi đang cập nhật lên phiên bản iOS 12.1, chiếc iPhone X của một người đàn ông đang sống ở Mỹ đột ngột phát nổ. Theo Rahel Mohamad, ngay khi anh rút dây sạc ra khỏi chiếc iPhone đang trong quá trình update, những cuộn khói màu xám đen bốc lên. Chiếc iPhone X đã thông báo cập nhật thành công, vừa đúng lúc nó phát lửa và bốc cháy. Không rõ việc update phiên bản iOS mới, hay việc sử dụng sạc và dây dẫn tới vụ cháy, tuy nhiên Apple vẫn luôn thông báo và bắt buộc người dùng phải cắm sạc iPhone, hoặc đảm bảo thiết bị trên 50% pin thì mới được cập nhật. Thế hệ iPhone XS Max mới nhất của Apple cũng không thoát khỏi phốt cháy nổ. Hồi tháng 12/2018, chiếc smartphone của một người đàn ông ở bang Ohio, Mỹ đã đột ngột bốc cháy ngay trong túi. Khi đang ăn trưa, Josh Hillard giật mình ngửi thấy mùi khét và cảm thấy nóng ở phần đùi. Ngay khi bỏ ra, chiếc iPhone XS Max mới mua được 3 tháng lập tức xì khói màu vàng xanh. Dù đám cháy đã được dập tắt ngay lập tức, nhưng vụ tai nạn vẫn để lại một dấu cháy xém to trên quần, giày và tất của người đàn ông. Đại diện cửa hàng Apple Store đã đồng ý đổi cho Josh một chiếc iPhone mới khác, tuy nhiên do quá sợ sẽ bị cháy nổ, người đàn ông đã từ chối lời đề nghị. Tháng 1/2018, một người đàn ông ở Đài Loan, Trung Quốc đưa chiếc iPhone lên sát mặt để tháo pin, thay cho một khách hàng. Ngay khi đang thao tác, chiếc iPhone phát nổ và bốc cháy dữ dội. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Đoạn video vụ cháy đã làm rúng động cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Ngay sau đó, vào tháng 2/2018, hai nhân viên kỹ thuật của Apple Store chính hãng ở Hong Kong đã phải nhập viện với lý do tương tự. Pin của một chiếc iPhone đột ngột phát nổ và cháy khi đang được hai người tiến hành thao tác tháo lắp để sửa chữa thiết bị cho khách hàng. Rất may, hai kỹ thuật viên này không bị thương quá nặng sau vụ việc. Không chỉ Apple, mà hãng đối thủ Samsung cũng từng điêu đứng vì những phốt cháy nổ điện thoại xảy ra bất ngờ. Hồi năm 2016, Samsung từng đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD do ảnh hưởng của hàng loạt vụ cháy nổ liên quan tới pin của con át chủ bài – chiếc Galaxy Note 7 mới ra mắt khi đó. Samsung đã phải đối mặt với việc cổ phiếu tụt dốc không phanh, thu hồi một lượng lớn kỷ lục những chiếc Note 7 đã bán ra thị trường, thậm chí dừng bán dòng sản phẩm này trên toàn cầu và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển một mẫu Galaxy Note thế hệ mới. Sau vài năm, Samsung đã ít nhiều hồi phục từ vụ khủng hoảng cháy nổ tồi tệ này, tuy nhiên, bài học về lỗi pin gây cháy nổ của những chiếc Smartphone thì vẫn còn đó. Video Nát tay vì điện thoại nổ trong lúc vừa sạc pin vừa sử dụng - Nguồn: Đài Truyền hình Tây Ninh

