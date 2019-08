Người hay khoe ảnh selfie dễ thất bại trong cuộc sống

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu về Tính cách (The Journal of Research in Personality), do Đại học Washington thực hiện cho thấy những người nghiện chụp tự sướng ít được thiện cảm từ người khác.

Cô đơn, thất bại, kém tự trọng

Ngoài ra, họ cũng cô đơn, thậm chí trong một vài trường hợp còn có lòng tự trọng thấp hơn so với những người không nghiện selfie. Trong khi đó, những người đăng tải nhiều ảnh về người khác (hoặc những bức ảnh do người khác chụp) được coi là thành công, đáng yêu, đáng tin cậy và quan trọng họ nhiều khả năng là người bạn tốt.

“Mặc dù lượng dữ liệu phân tích của nghiên cứu này không phải mới nhất, tôi nghĩ nó vẫn phản ánh khá chân thật thực tế khách quan”, Giáo sư tâm lý học Chris Barry, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.