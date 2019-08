Ngắm loạt ảnh đẹp từ cuộc thi "Oppo Creators Awards 2019"

Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Fishes are diving” của Nashan, được chụp từ điện thoại Oppo R9s. Trong ảnh là nhà thờ Hồi giáo hàng hải lớn nhất thế giới - Hassan II ở Casablanca (Maroc), nằm ở rìa Đại Tây Dương. Ảnh được chụp lúc hoàng hôn, một cậu bé chạy dọc theo bức tường của tòa nhà bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, rồi nhảy xuống biển lạnh. Bức ảnh chụp từ điện thoại Oppo trong một buổi chiều đầy nắng tại Berlin của Nina có tên “Take me where the light is” nhận giải Ảnh góc nhìn mới (New perspective). Tác giả đã sử dụng Reno 10x Zoom ghi lại khoảnh khắc cho thấy sự mênh mông của đất trời. Với Oppo R15Neon, Ericube đã cho ra bức ảnh giành giải Ảnh đêm. Tác giả chia sẻ: “Bức ảnh được chụp tại Lisbon, Bồ Đào Nha, sử dụng Oppo R15. Sau bữa tối, tôi dự định đi bộ về căn hộ. Tôi thấy biển hiệu neon của cửa hàng đã đóng cửa rất thú vị. Nhờ sàn thép không gỉ, tôi đã chụp cảnh đêm bằng những hình ảnh phản chiếu. Oppo Creators Awards 2019 là sân chơi uy tín, cho phép người dùng yêu nhiếp ảnh và các nhiếp ảnh gia trẻ, tài năng giới thiệu tác phẩm, đồng thời thể hiện bản thân qua ống kính của smartphone Oppo. Giám khảo cuộc thi là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã chọn lọc và chấm giải trong hơn 40.000 tác phẩm gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Để tạo điều kiện cho mọi người dùng smartphone có thể tham gia, cuộc thi được chia thành 2 bảng: Dành cho người dùng Oppo và dành cho người dùng mở (tất cả thiết bị smartphone khác). Người giành vị trí cao nhất mỗi bảng sẽ nhận được giải thưởng đến 7.500 USD, đủ điều kiện tham gia chương trình Tài năng nhiếp ảnh Oppo. 10 người chiến thắng ở mỗi hạng mục nhận được 1.500 USD và điện thoại Oppo Reno 10x Zoom. Qua cuộc thi, người dùng còn thấy được ưu điểm lớn nhất của nhiếp ảnh di động là sự tiện lợi. Mọi việc từ chụp ảnh đến đăng tải lên các nền tảng xã hội đều có thể được thực hiện dễ dàng. Với sự cải thiện về chất lượng hình ảnh và cả kích thước nhỏ gọn của thiết bị di động. Thay vì máy ảnh chuyên nghiệp, nhiếp ảnh di động giúp nhiều người mới bắt đầu quên đi các cài đặt phức tạp và tập trung vào chính việc chụp.

