Mê mẩn những tác phẩm ảnh nghệ thuật chụp bằng iPhone

Giải đặc biệt Grand Prize thuộc về tác giả Gabriella Cigliano (ảnh chụp bằng iPhone X). Bức ảnh được chụp tại Zanzibar, Châu Phi, nơi tác giả đang dạy học. Đây là lần đầu tiên, hai mẹ con người bản địa được chụp ảnh. Giải nhất chung cuộc: thuộc về tác giả Diogo Lage (ảnh chụp bằng iPhone SE). Bức ảnh được chụp tại bãi biển Santa Rita, Bồ Đào Nha, với tên gọi “Sea Stripes", nhấn mạnh vào những đường kẻ trên các túp lều, những cây cột gỗ, sóng biển, đường chân trời và bãi cát. Giải Nhì chung cuộc thuộc về Yuliya Ibraeva (ảnh chụp bằng iPhone 7 Plus). Tác phẩm theo trường phái siêu thực có tên gọi “Sorry, no movie today", được chụp tại Ý, mô tả cảnh rạp chiếu phim công cộng phải huỷ suất chiếu vì mưa. Giải Ba chung cuộc thuộc về tác giả Peng Hao (ảnh chụp bằng iPhone X). Tác phẩm có tên “Come Across", chụp tại lễ hội Burning Man diễn ra ở Nevada, Mỹ, mô tả cảnh hai người trong cơn bão cát và một qủa bóng khổng lồ phía sau tạo nên cảnh tượng rất đặc biệt. Giải nhất hạng mục thiếu nhi thuộc về tác giả Neri Rivas. Giải nhất hạng mục động vật thuộc về tác giả Diogo Lage. Giải nhất hạng mục kiến trúc thuộc về tác giả Kuanglong Zhang. Giải nhất hạng mục cây hoa thuộc về tác giả Dan Liu. Giải nhất hạng mục phong cảnh thuộc về tác giả Hsueh Isan. Giải nhất hạng mục đời sống thuộc về tác giả Biao Peng. Giải nhất hạng mục thiên nhiên thuộc về tác giả Huei Jiuan Wang. Giải nhất hạng mục sự kiện và tin tức thuộc về tác giả Lianyu Lu. Giải nhất hạng mục panorama thuộc về tác giả Vincent Chen. Giải nhất hạng mục con người thuộc về tác giả Wei Xiong. Giải nhất hạng mục chân dung thuộc về tác giả Mona Jumaan. Giải nhất hạng mục cuộc sống thuộc về tác giả Claria Phiri Beierdoerffer. Giải nhất hạng mục du lịch thuộc về tác giả Liu Bo. Giải nhất hạng mục khác thuộc về tác giả Sari Sutton. Video 3 mẹo ẩn khi chụp ảnh bằng điện thoại iPhone - Nguồn: Thế Giới Di Động@Youtube

