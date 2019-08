Loạt smartphone mới giá dưới 5 triệu đồng tại Việt Nam

Honor 20 Lite (5 triệu đồng) là smartphone giá rẻ đầu tiên của Honor được trang bị camera selfie có độ phân giải lớn 32 MP, tích hợp tính năng làm đẹp nhiều cấp độ. Model này sở hữu hệ thống 3 camera sau, bao gồm 24 MP, 2 MP và 8 MP cho khả năng chụp ảnh khá tốt. Nhược điểm của model này đến từ mặt lưng nhựa, cho cảm giác cầm nắm không thật sự cứng cáp.



Xiaomi Redmi Note 7 (giá 5 triệu đồng) là mẫu smartphone đầu tiên mang thương hiệu Redmi sau khi được tách khỏi Xiaomi. Model này là một trong những smartphone có cấu hình tốt trong phân khúc. Máy dùng chip Snapdragon 660, RAM 4 GB và bộ nhớ 64 GB. Viên pin có dung lượng 4.000 mAh sạc qua cổng USB-C. Camera của máy có độ phân giải 48 MP, nhưng chất lượng hình ảnh chưa thực sự tốt, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Galaxy M20 (5 triệu đồng) là smartphone có màn hình khuyết đỉnh hình chữ U đầu tiên của Samsung, giúp tối ưu không gian hiển thị mặt trước. Viên pin của máy có dung lượng lớn 5.000 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh. Máy cũng hỗ trợ camera kép cho phép chụp hình dễ hơn trong nhiều điều kiện. Model này dùng vỏ bằng chất liệu nhựa, độ hoàn thiện ở mức khá. Realme 3 (5 triệu đồng) được trang bị màn hình 6,22 inch, HD+. Thiết bị sở hữu con chip MediaTek Helio P60, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 64 GB và chạy trên nền Android 9.0, tùy biến theo giao diện Color OS 6.0. Model này có viên pin dung lượng 4.230 mAh. Trong khi các đối thủ được trang bị cổng sạc USB-C, Realme 3 vẫn dùng microUSB khá cũ.Điện thoại Nokia 6.1 Plus (giá 4 triệu đồng) sở hữu cấu hình khá tốt với chip Snapdragon 636, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Thiết bị nằm trong dự án Android One, vì thế máy sẽ được cập nhật những phiên bản Android mới nhất. Điểm trừ của Nokia 6.1 Plus đến từ màn hình khuyết đỉnh khá dày. Asus Zenfone Max Pro M2 (giá 4,7 triệu đồng), model này có thiết kế màn hình khuyết đỉnh cùng phần lưng hoàn thiện từ nhựa. Máy sở hữu cấu hình mạnh với chip Snapdragon 660, hỗ trợ tốt nhu cầu giải trí, chơi game. Cùng với đó, viên pin 5.000 mAh cũng cho phép người dùng có thể sử dụng máy trong thời gian dài.

