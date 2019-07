“Hàng khủng” nào có thể ra mắt cùng Samsung Galaxy Note 10?

Mới đây, một vài hình ảnh của chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2 đã bị rò rỉ và lan truyền trên nhiều trang cộng nghệ nổi tiếng. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng chiếc đồng hồ thông minh "hàng khủng" này sẽ sớm được ra mắt chính thứ. Dù chiếc Galaxy Watch Active thế hệ đầu tiên mới "ra lò" từ tháng 2 năm nay nhưng khả năng phiên bản mới của nó vẫn sẽ trình làng sớm. Theo tạp chí điện tử Digitaltrends, rất có thể các tín đồ công nghệ sẽ cùng được thấy chiếc Galaxy Watch Active 2 xuất hiện cùng với điện thoại Galaxy Note 10 vào ngày 8/8 này. Tuy chỉ mới là dự đoán và tin đồn nhưng sự xuất hiện của hai "hàng khủng" này cũng khiến các fan của Samsung hào hứng chờ đợi. Và dưới đây là tất cả những gì các tín đồ công nghệ được biết về Galaxy Watch Active 2. Về thiết kế, Samsung sẽ không có nhiều thay đổi về tổng thể bên ngoài của Watch Active 2 nhưng có thể sẽ làm cho nó linh hoạt hơn. Một số hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy, chiếc đồng hồ này sẽ không có viền xoay nữa mà có phần mặt hiển thị được thiết kế tròn cong. Phần dây đeo cũng sẽ được làm bằng da, một điểm rất mới mẻ so với dây bằng silicon ở phiên bản đầu tiên. Có tin đồn Samsung có thể cho ra mắt Galaxy Watch Active 2 với hai kích cỡ 40mm và 44mm và có ba màu khác nhau, đen, vàng và bạc. Những mặt khác, thiết kế của Watch Active 2 không khác nhiều so với Galaxy Watch Active hiện tại. Về đặc điểm kỹ thuật Galaxy Watch Active 2 có thể có một trong những tính năng chính của Apple Watch Series 4 - màn hình ECG. Đây có thể là một tính năng song hành với máy đo huyết áp được giới thiệu trên Galaxy Watch Active. Nó cũng có thể cài đặt một số ứng dụng riêng biệt. Dự kiến Galaxy Watch Active 2 sẽ có pin 340mAh lớn hơn bên trong để đáp ứng các yêu cầu năng lượng bổ sung. Cũng có khả năng Samsung sẽ sử dụng phiên bản mới của phần mềm One UI - One UI 1.5. Samsung sẽ ra mắt điện thoại Galaxy Note 10 vào ngày 8/8, tại thời điểm đó, Galaxy Watch 2 cũng có thể được trưng bày. Ngoài ra, triển lãm công nghệ IFA vào đầu tháng 9 thường là bệ phóng cho nhiều thiết bị di động và đây cũng được xem là mốc thời gian phù hợp để Galaxy Watch 2 được trình làng. Video Trên tay Samsung Galaxy Watch Active - Nguồn: Vật Vờ Studio@Youtube

