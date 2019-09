Giá chênh một nửa, chọn Apple Watch Series 5 hay Series 3?

Trong sự kiện ra mắt iPhone 11, Apple còn giới thiệu Apple Watch Series 5 - thế hệ smartwatch mới nhất bổ sung màn hình Always-on, la bàn và các tùy chọn chất liệu mới. So với Series 4, thiết kế, màn hình và hiệu năng trên Apple Watch Series 5 vẫn giống hệt.

Tuy Apple Watch Series 4 bị ngừng bán, Apple vẫn tiếp tục bán Series 3 với giá rẻ hơn. Dù có chip xử lý cũ, thiết kế cũ, màn hình viền dày và thiếu nhiều tính năng, Apple Watch Series 3 vẫn trang bị đầy đủ những tính năng cơ bản của một chiếc smartwatch. Nếu đang phân vân không biết nên chọn Apple Watch Series 5 hay Series 3, đây là những điểm khác biệt cơ bản giữa 2 thiết bị để bạn đọc dễ lựa chọn. Thiết kế, màn hình Khác biệt lớn nhất và dễ nhận thấy nhất giữa Series 5 và Series 3 chính là thiết kế và màn hình. Trước hết, Series 5 có kích thước màn hình lớn hơn: 40 mm và 44 mm so với 38 mm và 42 mm trên Series 3. Apple Watch Series 5 có viền màn hình mỏng.

Tuy có màn hình lớn hơn, kích thước của Series 3 so với Series 3 vẫn không thay đổi do viền màn hình của Series 5 mỏng hơn nhiều. Ngoài ra, Series 5 cũng mỏng hơn Series 3 (10,7 mm so với 11,4 mm).

Mặt lưng của Series 5 làm từ gốm hoàn toàn, trong khi Series 3 chỉ có cụm cảm biến hình tròn bằng gốm, khung ngoài là nhôm.

Tiếp đến, Series 5 là chiếc Apple Watch đầu tiên có tính năng Always-on giúp màn hình luôn bật để hiện thời gian, các thông tin cần thiết. Trên Series 4 trở về trước, bạn phải giơ tay hoặc chạm vào màn hình để xem giờ.

Chip xử lý, tính năng

Apple Series 5 trang bị chip xử lý S5 mới cho hiệu năng gấp đôi so với S3 trên Series 3. CPU của Series 5 có 4 nhân, còn Series 3 là 2 nhân.

Một số tính năng của Series 5 không có trên Series 3 như la bàn, đo điện tâm đồ (ECG), đo tiếng ồn, gọi dịch vụ khẩn cấp từ hơn 150 quốc gia... Các mặt đồng hồ tận dụng lợi thế màn hình của Series 5 cũng không hỗ trợ Series 3.

Apple Watch Series 5 được bổ sung thêm các tính năng như la bàn, đo tiếng ồn...

Tuy thiếu một số tính năng, Series 3 vẫn đáp ứng khá đầy đủ các nhu cầu cơ bản với tùy chọn LTE, GPS, chống nước hay đo nhịp tim. Tất nhiên những tính năng ấy cũng có mặt trên Series 5.

Chất liệu, phần mềm

Apple Watch Series 5 có nhiều tùy chọn màu sắc, chất liệu khác nhau. Phiên bản rẻ nhất của Series 5 có khung bằng nhôm, ngoài ra còn có thép không gỉ, titanium và gốm (Apple Watch Edition).

Với tùy chọn khung nhôm và thép không gỉ, bạn có thể chọn một trong các màu bạc, xám không gian hoặc vàng, phiên bản titanium có màu xám titan hoặc xám không gian, còn phiên bản gốm có màu trắng.

Apple Watch mới có phiên bản gốm trắng.

Trong khi đó, Series 3 chỉ có một tùy chọn khung nhôm, 2 màu bạc hoặc xám không gian.

Cả Apple Watch Series 5 và Series 3 đều chạy nền tảng watchOS 6. Như đã nói, một số tính năng mà Series 3 không hỗ trợ (la bàn, ECG...) chủ yếu là do phần cứng. Cả 2 đều có thể trải nghiệm những tính năng mới trên watchOS 6 như App Store trực tiếp trên đồng hồ.

Giá bán

Lợi thế lớn nhất của Apple Watch Series 3 chính là giá rẻ hơn một nửa so với Series 5.

Cụ thể, giá bán khởi điểm của Apple Watch Series 3 phiên bản GPS là 200 USD (4,7 triệu đồng), bản LTE là 300 USD (7 triệu đồng).

Còn với Apple Watch Series 5, phiên bản nhôm GPS có giá từ 400 USD (9,3 triệu đồng), thép không gỉ là 700 USD (16,3 triệu đồng). Phiên bản Edition titanium có giá từ 800 USD (18,6 triệu đồng) và gốm là 1.300 USD (30,2 triệu đồng).

Chọn Apple Watch Series 5 hay Series 3?

Dựa trên nhu cầu và hầu bao đang có, hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn Apple Watch Series 5 hoặc Series 3.

Apple Watch Series 5 sẽ là lựa chọn cho ai cần những tính năng nâng cao (đo tiếng ồn, ECG, la bàn...) bên cạnh việc sử dụng thông thường

Theo Business Insider, Series 5 cũng sẽ phù hợp nếu bạn sẵn sàng chi nhiều tiền cho một món đồ thời trang, với nhiều tùy chọn chất liệu khác nhau như titanium hay gốm.

Apple Watch Series 3 chính là giá rẻ hơn một nửa so với Series 5.