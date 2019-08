Giá bán của smartphone đã đạt đến đỉnh điểm chưa?

Nếu trước đây chỉ cần bỏ ra 650 USD là đã sở hữu những chiếc flagship đến từ Samsung hoặc Apple, thì giờ bạn phải bỏ ra đến 1.000 USD hoặc cao hơn để sở hữu chúng.

Một phần của việc điện thoại tăng giá là do người dùng cảm thấy họ cần bỏ ra nhiều tiền hơn cho một thiết bị cao cấp. Vậy nguyên nhân do đâu khiến giá bán tăng cao? Không thể đổ lỗi do lạm phát, có rất nhiều lý do khác nhau khiến giá bán smartphone tăng cao. Sau đây là một số lý do chính: