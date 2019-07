Galaxy Note 10 "thả thính", chấm điểm sức mạnh “nuốt gọn” iPhone XS Max

Trên mạng xã hội, điểm Geekbench của một thiết bị mang mã SM-970F đã được phát hiện. Mẫu máy này có vi xử lý SoC Exynos 9825 tích hợp RAM 8GB, trùng hợp với cấu hình rò rỉ của Samsung Galaxy Note 10. Đây không phải là lần đầu mẫu flagship Hàn Quốc lộ sức mạnh. Tháng trước, cũng trên Geekbench, điểm test hiệu năng của một thiết bị mang mã hiệu SM-N976B, với chip và dung lượng RAM tương tự, đã bị phát hiện. Khi đem so sánh, có thể thấy điểm sức mạnh Geekbench của mã SM-970F tốt hơn so với mã SM-N976B. Chứng tỏ các nhà phát triển Hàn Quốc đang tối ưu hoá phần mềm để phù hợp với phần cứng của thiết bị, từ đó tăng hiệu năng hoạt động của Samsung Galaxy Note 10. Ngoài phiên bản dùng SoC Exynos 9825, Note 10 cũng sẽ có mẫu máy sử dụng chip Snapdragon 855. Thiết bị này đã nhanh chóng lộ mặt trên bảng đo sức mạnh Geekbench, với mã hiệu SM-N976V. Nó sử dụng RAM 12GB, và có điểm đánh giá sức mạnh đơn nhân thấp hơn so với thiết bị mã SM-970F, trong khi điểm tổng hợp thì nhỉnh hơn. Mốc thời gian 8/8 đã được Samsung ấn định để giới thiệu Note 10. Thiết bị sẽ có 3 phiên bản, bao gồm: Note 10, Note 10+ và Note 10 5G. Trong đó, Note 10 và Note 10+ sẽ có thiết kế giống nhau, tuy nhiên kích thước của bản Plus sẽ lớn hơn, đồng thời sẽ có thêm cảm biến ToF và dung lượng pin lớn hơn để tối ưu cho kích thước màn hình lớn. Theo nhiều nguồn tin, Samsung sẽ bán Note 10 với mức giá khởi điểm từ 1.125 USD (tương đương 26 triệu đồng), và giá của Note 10+ sẽ từ 30.2 triệu đồng. Cả 2 sẽ có dung lượng bộ nhớ trong thấp nhất từ 256GB. Video Note 10 sắp ra mắt, Note 9 và S10+ - Nguồn: ReLab@Youtube

Trên mạng xã hội, điểm Geekbench của một thiết bị mang mã SM-970F đã được phát hiện. Mẫu máy này có vi xử lý SoC Exynos 9825 tích hợp RAM 8GB, trùng hợp với cấu hình rò rỉ của Samsung Galaxy Note 10. Đây không phải là lần đầu mẫu flagship Hàn Quốc lộ sức mạnh. Tháng trước, cũng trên Geekbench, điểm test hiệu năng của một thiết bị mang mã hiệu SM-N976B, với chip và dung lượng RAM tương tự, đã bị phát hiện. Khi đem so sánh, có thể thấy điểm sức mạnh Geekbench của mã SM-970F tốt hơn so với mã SM-N976B. Chứng tỏ các nhà phát triển Hàn Quốc đang tối ưu hoá phần mềm để phù hợp với phần cứng của thiết bị, từ đó tăng hiệu năng hoạt động của Samsung Galaxy Note 10. Ngoài phiên bản dùng SoC Exynos 9825, Note 10 cũng sẽ có mẫu máy sử dụng chip Snapdragon 855. Thiết bị này đã nhanh chóng lộ mặt trên bảng đo sức mạnh Geekbench, với mã hiệu SM-N976V. Nó sử dụng RAM 12GB, và có điểm đánh giá sức mạnh đơn nhân thấp hơn so với thiết bị mã SM-970F, trong khi điểm tổng hợp thì nhỉnh hơn. Mốc thời gian 8/8 đã được Samsung ấn định để giới thiệu Note 10. Thiết bị sẽ có 3 phiên bản, bao gồm: Note 10 , Note 10+ và Note 10 5G. Trong đó, Note 10 và Note 10+ sẽ có thiết kế giống nhau, tuy nhiên kích thước của bản Plus sẽ lớn hơn, đồng thời sẽ có thêm cảm biến ToF và dung lượng pin lớn hơn để tối ưu cho kích thước màn hình lớn. Theo nhiều nguồn tin, Samsung sẽ bán Note 10 với mức giá khởi điểm từ 1.125 USD (tương đương 26 triệu đồng), và giá của Note 10+ sẽ từ 30.2 triệu đồng. Cả 2 sẽ có dung lượng bộ nhớ trong thấp nhất từ 256GB. Video Note 10 sắp ra mắt, Note 9 và S10+ - Nguồn: ReLab@Youtube