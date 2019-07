Galaxy Note 10 chưa ra mắt, Note 11 đã lộ sạch thiết kế?

Sự kiện ra mắt Samsung Galaxy Note 10 đã được ấn định vào lúc 3 giờ sáng, ngày 8/8 (theo múi giờ Hà Nội). Nhưng hiện tại, thiết kế đầy đủ và cấu hình, tính năng… của mẫu máy flagship Hàn Quốc này đã bị tiết lộ gần như toàn bộ. Duy chỉ còn giá bán của Note 10 là chưa bị bại lộ. Trong khi đó, thiết kế của mẫu máy Note 11 cũng đã dần được hé lộ trên mạng internet. Theo Gizmochina, mỗi năm, Samsung đều đăng ký rất nhiều bằng sáng chế. Tuy nhiên chỉ có một vài công nghệ mới được phát triển hoàn thiện và áp dụng lên các mẫu máy của hãng. Và lần này, một bằng sáng chế mới được đăng ký của Samsung có tính khả thi rất cao. Nó là giải pháp hiệu quả để người dùng vừa có một chiếc máy màn hình lớn mà vẫn gọn gàng vừa tay, lọt túi. Do mới chỉ là bằng sáng chế nên vẫn chưa có mô tả chi tiết nào. Tuy nhiên dựa vào thiết kế bị lộ, chúng ta có thể đoán ra công nghệ mở rộng và thu gọn màn hình bằng cách kéo ra - thu vào theo chiều ngang. Theo các bản vẽ, phần màn hình sẽ chỉ được mở rộng về bên phải của máy. Dù vẫn bám theo ý tưởng mở rộng màn hình từ một mẫu máy nhỏ gọn, tuy nhiên cách tiếp cận mới mẻ này của Samsung Galaxy Note 11 rất khác so với công nghệ gập màn hình trên Galaxy Fold hay Huawei Mate X. Theo các hình ảnh mô tả đi kèm thì có vẻ như Samsung sẽ sử dụng một đường ray hỗ trợ màn hình dẻo. Phần khung cũng được dịch chuyển theo, do đó phần màn hình linh hoạt vẫn được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, hãng cần ghi nhớ thật rõ bài học từ chiếc Galaxy Fold. Cơ chế gập mở màn hình bị lỗi trên diện rộng, đã khiến chiếc máy từ bom tấn dẫn đầu công nghệ trở thành một thảm họa. Dựa vào các bản thiết kế mô phỏng, chúng ta có thể thấy camera selfie đục lỗ được đặt rất tinh tế ở chính giữa màn hình. Vậy là có thể kết luận gần như chắc chắn, phần màn hình này sẽ bất di bất dịch. Cụm camera chính phía sau sẽ được chuyển lên góc trên bên phải, để không bị ảnh hưởng dù màn hình của máy đang ở chế độ thu gọn hay mở rộng. Bản thiết kế mô phỏng cũng không chỉ ra chi tiết cụm camera có bao nhiêu ống kính. Chất liệu và màu sắc của mặt lưng cũng không được tiết lộ quá rõ ràng. Ở chính giữa cạnh dưới của máy là cổng sạc Type-C, bên trái là mic đàm thoại và bên phải là dàn loa. Cách bố trí nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng và khe sim, khe thẻ nhở mở rộng cũng không được công bố. Đây chỉ là một bản mô phỏng được dựng lên từ một hồ sơ đăng ký sáng chế của Samsung và chưa rõ ràng triển vọng của công nghệ màn hình kéo gập này sẽ đi tới đâu. Tuy nhiên, nó sẽ là một sản phẩm ấn tượng, mới mẻ và rất đáng mong đợi nếu Samsung quyết tâm phát triển và đưa vào sản xuất thương mại. Video Đây là Samsung Galaxy Note 10 - Nguồn: Vật Vờ Studio@Youtube

