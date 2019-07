Fan CLB Barcelona chắc chắn sẽ chết mê mẫu smartphone này

Đỏ và xanh đậm là hai tone màu đặc trưng được mix trên chiếc flagship của OPPO, dựa theo màu cờ và áo thi đấu của CLB Barcelona. Hai màu xanh và đỏ đan xen nhau sẽ được ép nhiệt trên mặt lưng, để tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt ở vùng chuyển đổi giữa hai màu. Hai logo sẽ được in trên bề mặt máy: Một logo cận cảnh, in chìm, chiếm diện tích lớn ở phần mặt lưng. Bên dưới dòng chữ OPPO viết theo chiều dọc sẽ là logo nhỏ của đội bóng, in màu vàng ánh kim. Ngay dưới là hàng chữ: “Đối tác toàn cầu của FC Barcelona”. Ngoài ra, bộ sản phẩm limited này sẽ đi kèm một vỏ ốp lưng bảo vệ sọc đỏ xanh in cùng logo của đội bóng. Người dùng cũng được tặng một dây sạc type-C và một tai nghe có màu phối đỏ xanh tone sur tone. Tuy nhiên, cục sạc của máy vẫn là màu đen như phiên bản thường. Hộp đựng sản phẩm cùng với sách hướng dẫn sử dụng cũng được in đồng màu. Phiên bản đặc biệt này còn được trang bị phần mềm được thiết kế tùy chỉnh, bao gồm: bộ hình nền và biểu tượng độc quyền theo phong cách bóng đá. Tất cả các thiết kế trong gói độc quyền đều mang màu đỏ xanh đặc trưng của CLB Barcelona. Cấu hình của bản đặc biệt vẫn được giữ nguyên như OPPO Reno 10x Zoom bản thường: máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,6” độ phân giải Full-HD với cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình. Con chip xử lý là SoC Snapdragon 855 8 nhân 8 luồng, với 3 phiên bản bộ nhớ 6/128GB, 6/256GB và 8/256GB. Máy được trang bị viên pin 4.065 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Để có chỗ cho màn hình tràn viền cả 4 cạnh, camera trước của máy với kích cỡ 16Mpx, khẩu độ f/2.2 được thiết kế giấu vào phần cạnh trên theo cơ chế thò thụt vây cá mập. Cụm 3 camera sau của máy có cảm biến chính 48Mpx, chống rung quang học, kết hợp cùng một ống kính góc rộng và một ống kính tele. Thế mạnh của mẫu máy này là khả năng chụp ảnh zoom xa, được thể hiện rõ ngay từ chính cái tên của thiết bị. Đối thủ cạnh tranh của Oppo Reno 10x Zoom là Huawei P30 Pro, vốn cũng rất nổi tiếng với camera zoom 50x "bá đạo". Oppo cho biết hãng sẽ không phân phối Oppo Reno 10x Zoom phiên bản FC Barcelona trên toàn thế giới, mà chỉ có tại một số nước châu Âu, như: Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan. Tuy nhiên tại Việt Nam, nhiều cửa hàng đã rao bán máy với giá 20,9 triệu đồng. Video Đánh giá OPPO Reno 10X Zoom - Nguồn: Vật Vờ Studio@Youtube

Đỏ và xanh đậm là hai tone màu đặc trưng được mix trên chiếc flagship của OPPO, dựa theo màu cờ và áo thi đấu của CLB Barcelona. Hai màu xanh và đỏ đan xen nhau sẽ được ép nhiệt trên mặt lưng, để tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt ở vùng chuyển đổi giữa hai màu. Hai logo sẽ được in trên bề mặt máy: Một logo cận cảnh, in chìm, chiếm diện tích lớn ở phần mặt lưng. Bên dưới dòng chữ OPPO viết theo chiều dọc sẽ là logo nhỏ của đội bóng, in màu vàng ánh kim. Ngay dưới là hàng chữ: “Đối tác toàn cầu của FC Barcelona”. Ngoài ra, bộ sản phẩm limited này sẽ đi kèm một vỏ ốp lưng bảo vệ sọc đỏ xanh in cùng logo của đội bóng. Người dùng cũng được tặng một dây sạc type-C và một tai nghe có màu phối đỏ xanh tone sur tone. Tuy nhiên, cục sạc của máy vẫn là màu đen như phiên bản thường. Hộp đựng sản phẩm cùng với sách hướng dẫn sử dụng cũng được in đồng màu. Phiên bản đặc biệt này còn được trang bị phần mềm được thiết kế tùy chỉnh, bao gồm: bộ hình nền và biểu tượng độc quyền theo phong cách bóng đá. Tất cả các thiết kế trong gói độc quyền đều mang màu đỏ xanh đặc trưng của CLB Barcelona. Cấu hình của bản đặc biệt vẫn được giữ nguyên như OPPO Reno 10x Zoom bản thường: máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,6” độ phân giải Full-HD với cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình. Con chip xử lý là SoC Snapdragon 855 8 nhân 8 luồng, với 3 phiên bản bộ nhớ 6/128GB, 6/256GB và 8/256GB. Máy được trang bị viên pin 4.065 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Để có chỗ cho màn hình tràn viền cả 4 cạnh, camera trước của máy với kích cỡ 16Mpx, khẩu độ f/2.2 được thiết kế giấu vào phần cạnh trên theo cơ chế thò thụt vây cá mập. Cụm 3 camera sau của máy có cảm biến chính 48Mpx, chống rung quang học, kết hợp cùng một ống kính góc rộng và một ống kính tele. Thế mạnh của mẫu máy này là khả năng chụp ảnh zoom xa, được thể hiện rõ ngay từ chính cái tên của thiết bị. Đối thủ cạnh tranh của Oppo Reno 10x Zoom là Huawei P30 Pro, vốn cũng rất nổi tiếng với camera zoom 50x "bá đạo". Oppo cho biết hãng sẽ không phân phối Oppo Reno 10x Zoom phiên bản FC Barcelona trên toàn thế giới, mà chỉ có tại một số nước châu Âu, như: Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan. Tuy nhiên tại Việt Nam, nhiều cửa hàng đã rao bán máy với giá 20,9 triệu đồng. Video Đánh giá OPPO Reno 10X Zoom - Nguồn: Vật Vờ Studio@Youtube