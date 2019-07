Điện thoại tầm giá 6 triệu nào hot nhất mùa hè 2019?

1. Realme 3 Pro: 1 tháng trở lại đây, trên Internet và các kênh bán hàng, những mẩu quảng cáo về chiếc điện thoại Realme 3 Pro đang xuất hiện tràn lan. Đây được xem là smartphone tầm trung hot nhất hè 2019 và được nhiều người kỳ vọng là sẽ "phá đảo" điện thoại tầm giá 6 triệu đồng. Sau thành công của Realme và Realme 2 Pro, Realme 3 Pro có đầy đủ những đặc điểm, tính năng nổi bật phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Nổi bật nhất là màn hình lớn dạng "giọt nước" 6.3 inch, Full HD+, chip Snapdragon 710, Color OS 6.0, Android 9 Pie, viên pin cực "trâu" lên đến Pin 4500 mAh. Realme 3 Pro sử dụng bộ đôi camera với camera chính 16MP f/1.7 sử dụng cảm biến Sony IMX519 và 1 camera chiều sâu 5MP đi kèm nhận dạng AI. Ứng dụng camera của máy có 3 chế độ chính: Ảnh, Chân dung và Video. Bên cạnh đó, máy còn có chế độ Chroma Boost. Đây là một chế độ HDR tiên tiến, cung cấp nhiều cải tiến và có độ bão hòa màu tốt hơn. 2. Redmi Note 7 Pro: Nhắc đến smartphone tầm trung, không thể không nhắc đến những sản phẩm của Xiaomi, Redmi. Nhà phát hành Trung Quốc luôn cho ra đời những "đứa con giá rẻ" rất chất lượng và bộ đôi Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro đã một lần nữa chứng minh được điều này. Redmi Note 7 Pro là một trong những smartphone được các trang review quan tâm nhiều nhất nửa đầu năm 2019 và đến hè, đây vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng muốn một chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhưng giá thành lại không lớn. Redmi Note 7 Pro tuy có giá rất thấp nhưng vẫn dùng thiết kế hai mặt kính, với hiệu ứng chuyển màu gradient đang rất thịnh hành. Xiaomi cũng đã tính đến việc thiết kế chống ẩm và bụi. Gia cố thêm ở các khe nhỏ và các lỗ trống, giúp máy chống chịu môi trường tốt hơn. Ngoài con chip Snap Dragon 675, Redmi Note 7 Pro còn gây sốt với camera kép 48MP thu hút quan tâm và trải nghiệm của người dùng rất cao. 3. Mi 8 SE: Thêm một cái tên nữa đến từ Xiaomi trong tầm giá 5-6 triệu đồng chắc chắn không làm người dùng thất vọng. Dù có màn hình "tai thỏ" được xem là đã "lỗi thời", nhưng điểm mạnh của Mi 8 SE lại nằm ở hiệu năng mà nó mang lại. Mi 8 SE là thiết bị đầu tiên có vi xử lý Snapdragon 710 8 nhân 64-bit được Qualcomm giới thiệu năm ngoái. Ưu điểm của con chip này là khả năng tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với Snapdragon 660. Ngoài ra máy còn được trang bị RAM lên tới 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB thoải mái cho bạn lưu trữ dữ liệu. Về các tác vụ sử dụng hằng ngày thì Mi 8 SE đáp ứng mượt mà, không có độ trễ hay giật lag khi dùng.Là phiên bản thu nhỏ nên Mi 8 SE chỉ sở hữu màn hình Super AMOLED 5.88 inch. Độ phân giải chỉ dừng lại ở mức Full HD+ nhưng chừng đó cũng là quá đủ đối với một người dùng phổ thông. 4. ASUS ZenFone Max Pro M2: Sau sự thành công vang dội của điện thoại ASUS ZenFone Max Pro M1, Asus tiếp tục trình làng sản phẩm tầm trung tiếp nối là ASUS ZenFone Max Pro M2 mang đặc trưng của Max Pro là camera đẹp, thời lượng sử dụng pin cực kì ấn tượng và đặc biệt là có mức giá rất tốt. Zenfone Max Pro M2 là chiếc điện thoại đầu tiên trên thị trường smartphone sử dụng kính Corning Gollira Glass 6. Zenfone Max Pro M2 trang bị chipset có hiệu năng nổi bật trong phân khúc tầm trung. Máy sử dụng chip Snapdragon 660 một sự nâng cấp đáng ghi nhận của Max Pro M2 Việc xử lý các tác vụ thông thường đều được xử lý mượt mà.

Được nhà sản xuất giới thiệu như người bạn đồng hành của các game thủ, chính vì vậy trải nghiệm chơi game với Zenfone Max Pro M2 rất tốt. Màn hình hỗ trợ tốt cho tác vụ chơi game mượt mà, không có hiện tượng delay hay giật lag khung hình. Mặc dù sử dụng thiết kế tai thỏ, nhưng một khi chơi game thì tính năng tai thỏ sẽ tự động được tắt đi giúp người chơi không cảm thấy phiền 5. Samsung A30: Nếu có khoảng 6 triệu đồng và muốn sở hữu một smartphone có màn hình "siêu to, siêu đẹp" thì Samsung A30 là lựa chọn không thể bỏ qua. Samsung A30 64GB sở hữu màn hình lên tới 6,4 inch trên. Ngoài ra Samsung còn sử dụng công nghệ màn hình vô cực Infinity-U để màn hình viền mỏng hơn, kích thước gọn gàng hơn. Đặc biệt, màn hình của Galaxy A30 là màn hình Super AMOLED cao cấp, độ phân giải Full HD+ sắc nét, cho chất lượng hình ảnh vượt trội so với màn hình LCD của các đối thủ. Galaxy A30 64GB có đầy đủ những tính năng chụp ảnh không thua kém gì các điện thoại cao cấp. Camera chính 16MP cho chất lượng rất tốt và đi cùng với đó là camera góc siêu rộng 5MP. Cấu hình của Samsung A30 được đánh giá là ở mức trung bình khá: bộ vi xử lý Exynos 7904 tám nhân, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. 3 chiếc máy tầm trung đáng mua nhất vì quá "ngon" - Nguồn: dReviews@Youtube

