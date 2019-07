Điện thoại dưới 4 triệu đẹp và bền, ai dùng cũng thích

1. Realme 3. Đây là mẫu điện thoại dưới 4 triệu đã làm mưa làm gió thị trường điện thoại giá rẻ và tầm trung hồi năm ngoái và cho đến nay nó vẫn là một lựa chọn rất tốt. Đặc biệt, mặt lưng nhựa giả kính với hiệu ứng chuyển màu gradient cực bóng bẩy của Realme 3 "hớp hồn" rất nhiều khách hàng cả nam và nữ. Màn hình của máy có kích thước 6,22 inch, tấm nền LCD truyền thống và độ phân giải HD+. Bên trên là khu vực giọt nước nhỏ gọn dùng làm nơi đặt camera selfie. Realme 3 được trang bị chip xử lý MediaTek Helio P60, hai tùy chọn RAM và bộ nhớ trong lần lượt là 3/32GB và 4/64GB. 2. Redmi 7. Đây là chiếc điện thoại được nhiều trang công nghệ đánh giá xứng đáng là "smartphone quốc dân" ở phân khúc giá rẻ. Redmi 7 có vỏ ngoài được thiết kế hoàn toàn bằng nhựa nhưng khi cầm lên tay lại cho cảm giác rất cứng cáp, chắc chắn. Mặc dù độ phân giải màn hình của Redmi 7 chỉ ở mức HD+ nhưng chất lượng hiển thị thực sự là tuyệt vời, độ sáng cao, màu sắc trong trẻo. Về hiệu năng, con chip Snapdragon 632 cho trải nghiệm mượt mà, phục vụ tốt các nhu cầu tác vụ thông thường và chơi game đồ họa tầm trung. Redmi 7 cũng khá nổi bật với viên pin dung lượng 4,000 mAh, camera kép, cảm biến vân tay một chạm nhanh chóng. 3. Xiaomi Mi A2. Ra mắt hồi cuối năm 2018, Xiaomi Mi A2 được đánh giá là một sản phẩm Android One rất tinh tế. Đối với một chiếc điện thoại có màn hình gần 6 inch (5,99 inch), Xiaomi Mi A2 mang lại cảm giác cầm nắm khá tốt. Nó cung có một cảm biến vân tay ở mặt sau nên dễ dàng cho hầu hết mọi người tiếp cận. Là một chiếc điện thoại Android One, Xiaomi Mi A2 chạy phiên bản thuần túy của Android 8.1 Oreo. Tuy nhiên sức mạnh ấn tượng nhất của Mi A2 lại nằm ở con chip Snap Dragon 660. Xiaomi Mi A2 quản lý các nhiệm vụ điện thoại thông minh cơ bản một cách dễ dàng và có thể có thể xử lý các trò chơi di động yêu thích mà không có vấn đề gì. 4. Nokia 5.1 Plus. Nếu là một người yêu thích những chiếc điện thoại có thiết kế đơn giản, nam tính thì Nokia 5.1 Plus là một lựa chọn rất tuyệt vời ở tầm giá dưới 4 triệu đồng. Máy sử dụng con chip Helio P60, có tốc độ xử lý ứng dụng nhanh. Bên cạnh đó, máy chạy trên hệ điều hành Android gốc, ít tùy chỉnh, cho phép thiết bị hoạt động ổn định, mượt mà, ít xảy ra tình trạng xung đột phần mềm. Màn hình có độ sáng cao, màu sắc tự nhiên, tuy nhiên độ phân giải chỉ đạt HD+. Ảnh chụp bằng Nokia 5.1 Plus đủ dùng cho các nhu cầu "chụp choẹt" cơ bản, ảnh vẫn giữ màu sắc tốt và chân thật kể cả khi chụp đêm. Đặc biệt là khả năng khử nhiễu trong môi trường thiếu sáng khá tốt. 5. Asus Zenfone Max Pro M1. Chiếc điện thoại đến từ hãng Asus có thiết kế rất phổ biến nhưng lại mang đầy đủ những "phẩm chất" tốt nhất mà một chiếc smartphone dưới 4 triệu có thể có được. Máy được hoàn thiện bằng bộ khung nhôm nguyên khối cao cấp giúp mang tới vẻ sang trọng cho sản phẩm cũng như người dùng. Màn hình của Zenfone Max Pro M1 có tỷ lệ 18:9 với các góc được bo tròn mềm mại cùng viền màn hình siêu mỏng cong 2.5D. Zenfone Max Pro M1 sử dụng vi xử lý Snapdragon 636, có RAM 3GB và bộ nhớ trong 32 GB và nó có thể mở rộng lên đến 2TB bằng thẻ nhớ microSD. Điểm đặc biệt nhất của chiếc điện thoại này là có pin dung lượng cực lớn lên đến 5.000mAh. Video Những smartphone giá rẻ mới ra mắt gây bão thị trường - Nguồn: Đam mê công nghệ@Youtube

