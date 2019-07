Điểm mặt smartphone Android tốt nhất 2019 ở từng mức giá

Điện thoại flagship đầu bảng tốt nhất: Samsung Galaxy S10+. Nhẹ nhàng và quyến rũ là những từ có thể tóm gọn về thiết kế của chiếc S10+. Máy sở hữu cấu hình mạnh nhất trong số các smartphone hiện tại. Màn hình hiển thị của Samsung luôn được đánh giá có chất lượng cao, nên tất nhiên, chất lượng màn hình của S10+ không smartphone nào vượt qua được. S10+ cũng được trang bị cụm camera 3 ống kính phía sau và cụm camera 2 ống kính phía trước. Không chỉ đa năng, 5 camera này đều có chất lượng cao và được tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại. Viên pin của S10+ đã được tinh chỉnh để đem lại thời lượng sử dụng dài nhất có thể cho người dùng. Máy đã được lược bỏ đi cổng tai nghe 3.5mm và khe thẻ nhớ SD. S10+ được bán với giá khởi điểm 20 triệu đồng, kèm nhiều quà tặng và khuyến mại khác. Ngoài ra, Google Pixel 3 cũng được đánh giá là chiếc smartphone Android có camera tốt nhất. Điều này rất dễ hiểu vì máy là con cưng của gã khổng lồ Google. Bao nhiêu nghiên cứu, công nghệ và thuật toán AI hỗ trợ hình ảnh của hãng đều được dồn cả vào chiếc máy này. Một ứng viên cũng rất sáng giá khác, là chiếc Huawei P30 Pro. Mẫu máy này khiến cả thế giới phải ngả mũ vì hệ thống camera được hoàn thiện với chất lượng và công nghệ quá đỉnh. Trong phân khúc giá bán 15 triệu, OnePlus 7 Pro là chiếc điện thoại tốt nhất. Dù không phải là mẫu máy đầu bảng, nhưng OnePlus 7 Pro vẫn được trang bị màn hình tràn viền 4 cạnh, 2 cạnh bên được vuốt cong. Màn hình công nghệ AMOLED, kích thước 6,67”. Cấu hình của máy cũng rất thừa thãi để hoàn thành mượt mà tất cả các tác vụ từ nặng đến nhẹ. Trong tầm giá 15 triệu, người dùng cũng khó có thể chọn được chiếc điện thoại nào có thời lượng pin và chất lượng camera tốt hơn chiếc OnePlus 7 Pro này. Tuy nhiên, mẫu Samsung Galaxy S10e (phiên bản S10 giá rẻ, chữ “e” là viết tắt của economy – tiết kiệm) dù đắt hơn One plus 7 Pro, nhưng cũng rất đáng cân nhắc, với cấu hình, màn hình, camera và pin đều tốt hơn. Trong phân khúc smartphone tầm trung dưới 10 triệu, Google Pixel 3A là đại diện sáng giá nhất. Điểm mạnh nổi bật nhất của Pixel 3A là camera có chất ảnh tốt tương đương chiếc Pixel 3. Thiết kế của Pixel 3A khá trẻ trung, thời thượng và nắm bắt theo trend: Máy được bo cong 4 góc, màn hình OLED tràn viền 2 bên. Cấu hình cũng được Google khéo léo căn chỉnh, sao cho đem lại hiệu năng tốt nhất mà giá vẫ rẻ. Tất nhiên, gà nhà Pixel 3A sẽ luôn là thiết bị được hỗ trợ tốt nhất và nhận được các bản cập nhật Android nhanh nhất từ phía Google. Chiếc Nokia 7.1 cũng rất đáng cân nhắc trong tầm giá này. Dù rẻ hơn Pixel 3A khoảng 50 USD, nhưng máy vẫn sở hữu thiết kế bắt mắt, camera tốt, màn hình hiển thị chất lượng cao, dù không thể so sánh được với Pixel 3A – ông vua phân khúc. Và cuối cùng là MOTO G7 – chiếc điện thoại tốt nhất phân khúc giá rẻ, dưới 6 triệu. Trong tầm giá này, người dùng sẽ khó có thể tìm được mẫu máy nào có 2 mặt kính, màn hình 6,2” rộng rãi và cấu hình tốt như chiếc MOTO G7 này. Điểm mạnh của smartphone này là camera với chế độ chụp chân dung rất tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. MOTO G7 cũng được trang bị cảm biến vân tay ở mặt lưng, cổng kết nối USB type-C đời mới và một viên pin dung lượng rất tốt. Video TOP smartphone mới ra mắt giá cực tốt đáng mua đầu năm 2019 - Nguồn: Bchannel@Youtune

