Đây là chiếc iPhone đặc biệt nhất thế giới, được chính Apple jailbreak

Theo chia sẻ của Giám đốc bảo mật Apple, ông Ivan Krstic, chiếc điện thoại này được mở nhiều tính năng hơn hẳn iPhone thông thường. Cụ thể, chúng sẽ cho phép truy cập quyền "root" sẵn, đồng thời có các tính năng debug để nhà nghiên cứu xem xét các lỗ hổng trong mã nguồn.

Tuy không mở nhiều tính năng như những chiếc iPhone đã bị jailbreak, chúng cung cấp đủ thông tin để hỗ trợ các nhà nghiên cứu. "Đây là nền tảng nghiên cứu bảo mật iOS do chính Apple hỗ trợ, chưa từng có trước đây", ông Krstic cho biết. Mọi người đều có thể đăng ký để nhận những chiếc iPhone đặc biệt này, nhưng Apple sẽ lựa chọn và chỉ gửi tới những nhà nghiên cứu có tên tuổi.

Mức tiền thưởng cho chương trình "săn lỗ hổng" của Apple cũng được tăng lên 1 triệu USD, thêm vào đó là mức thưởng 50% nếu tìm được lỗ hổng trong giai đoạn thử nghiệm, chưa phát hành rộng rãi. "Lý do tốt nhất để tổ chức một chương trình săn tiền thưởng là tìm ra lỗ hổng trước khi nó đến tay người dùng", ông Krstic chia sẻ. Theo Wired, nghiên cứu bảo mật trên iPhone không hề dễ dàng. Do có nhiều lớp bảo vệ cả về phần cứng lẫn phần mềm, những nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về phần lõi của hệ điều hành sẽ phải vượt qua nhiều lớp bảo vệ trước đó.

Những chiếc iPhone nguyên mẫu được coi là món hàng đắt giá nhất trên chợ đen. Ảnh: Motherboard.

Do vậy, họ thường tìm đến những chiếc “iPhone nguyên mẫu”, là iPhone bản thử nghiệm sơ khai, có thể giống hoặc khác xa so với bản chính thức bán ra thị trường. Chúng chưa được cài đặt những phần mềm bảo vệ như iPhone bán lẻ, do vậy những nhà nghiên cứu hoặc hacker đều có thể tìm hiểu sâu hơn.